Avalanche Studios taglia il personale e chiude due studi, è il team di Contraband e Just Cause

Avalanche Studios, lo studio autore della serie Just Cause e attualmente al lavoro sull'esclusiva Xbox Contraband (da non confondere con Avalanche Software di Hogwarts Legacy), ha chiuso i suoi uffici situati a New York e Montreal e licenziato oltre 50 dipendenti, che rappresentano circa il 9% della forza lavoro totale.

La notizia è arrivata tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della compagnia che afferma che "questa è una decisione eccezionalmente difficile, ma riteniamo che sia necessaria per garantire un futuro stabile e sostenibile all'azienda".

"La nostra attenzione è ora rivolta a sostenere tutti gli "Avalancher" in questo momento difficile. Siamo grati per l'inestimabile contributo di coloro che se ne vanno e rimaniamo impegnati a creare incredibili esperienze di gioco per i nostri giocatori".