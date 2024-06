Un teaser sull'Xbox portatile e un lancio a sorpresa allo Showcase di Microsoft, secondo un leaker

Con l'Xbox Games Showcase previsto per questo fine settimana, ormai non manca molto a scoprire la verità sul maggiore evento di presentazione annuale da parte di Microsoft, ma anche per questa vicinanza le voci di corridoio continuano a moltiplicarsi, come questa sul possibile teaser dell'Xbox portatile e un lancio a sorpresa proprio nel corso dell'evento.

A riferire queste possibili informazioni è eXtas1s, leaker considerato piuttosto attendibile per quanto riguarda soprattutto le questioni collegate a Xbox, anche se non può certo essere preso come una fonte certa, dunque il tutto va preso come una semplice voce di corridoio senza alcuna conferma.

Tuttavia, bisogna dire che il personaggio in questione ha accumulato diverse testimonianze a suo favore, come quando ha anticipato la data di uscita di Senua's Saga: Hellblade 2, il gameplay di Overdose (non confermato, a dire il vero) e Lords of the Fallen su Gamepass, oltre ad altre indiscrezioni pubblicate dal sito eXputer.