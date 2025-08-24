Forza Horizon 6 potrebbe essere annunciato al Tokyo Game Show, in tema con la nuova ambientazione

Arrivano possibili conferme sulle voci di corridoio emerse in precedenza su Forza Horizon 6, in particolare per quanto riguarda la nuova ambientazione, con l'aggiunta anche di un periodo previsto per l'annuncio, che sarebbe vicino visto che potrebbe avvenire nel corso del Tokyo Game Show 2025.

Già nei giorni scorsi ha preso quota la voce sul fatto che Forza Horizon 6 sarà ambientato in Giappone, cosa che peraltro rappresenta un desiderio a lungo covato dagli appassionati della serie, e questa informazione viene rilanciata in queste ore da Windows Central, sito che ha dimostrato in passato dei collegamenti convincenti con i team di Xbox Game Studios, diventando dunque decisamente interessante.

Ad aggiungere ulteriori dettagli, la fonte in questione sostiene anche che l'annuncio con presentazione di Forza Horizon 6 sarebbe previsto decisamente presto, già al Tokyo Game Show 2025, che si terrà a settembre.