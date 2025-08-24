Forza Horizon 6 potrebbe essere annunciato al Tokyo Game Show, in tema con la nuova ambientazione

Arrivano possibili conferme sulle voci di corridoio emerse in precedenza su Forza Horizon 6, in particolare per quanto riguarda la nuova ambientazione, con l'aggiunta anche di un periodo previsto per l'annuncio, che sarebbe vicino visto che potrebbe avvenire nel corso del Tokyo Game Show 2025.
Già nei giorni scorsi ha preso quota la voce sul fatto che Forza Horizon 6 sarà ambientato in Giappone, cosa che peraltro rappresenta un desiderio a lungo covato dagli appassionati della serie, e questa informazione viene rilanciata in queste ore da Windows Central, sito che ha dimostrato in passato dei collegamenti convincenti con i team di Xbox Game Studios, diventando dunque decisamente interessante.
Ad aggiungere ulteriori dettagli, la fonte in questione sostiene anche che l'annuncio con presentazione di Forza Horizon 6 sarebbe previsto decisamente presto, già al Tokyo Game Show 2025, che si terrà a settembre.
Un annuncio già il mese prossimo?
"Windows Central ha potuto vedere dei documenti che suggeriscono il fatto che Forza Horizon 6 verrà annunciato al Tokyo Game Show di quest'anno", si legge sul sito in questione, cosa che sembrerebbe collegarsi in maniera opportuna all'ambientazione scelta per il nuovo capitolo.
L'uscita di Forza Horizon 6 nel 2026 era stata suggerita in precedenza anche da Phil Spencer come uno dei titoli in arrivo nell'anno che dovrebbe celebrare il 25° anniversario di Xbox, oltre anche a un nuovo Halo e altri titoli di grande rilievo, ma un annuncio già il mese prossimo giunge piuttosto inaspettato.
Microsoft ha già confermato la sua presenza al TGS 2025, che si terrà dal 25 al 28 settembre 2025, dunque fra circa un mese, e ha riferito che avrà degli annunci da fare, ovviamente.
In questa occasione solitamente ci si aspettano novità sul fronte delle produzioni giapponesi, ovviamente, ma se davvero Forza Horizon 6 è destinato ad essere ambientato in Giappone potrebbe effettivamente essere l'occasione giusta per presentarlo al pubblico. A questo punto non resta altro che attendere eventuali conferme.