La demo di Metroid Prime 4: Beyond si mostra in un video off-screen dalla Gamescom 2025

Essendo una registrazione off-screen , ovvero una ripresa a uno schermo su cui girava il gioco, la qualità non è eccelsa, ma consente comunque di dare un'occhiata più da vicino al nuovo gioco per Nintendo Switch 2 che dovrebbe rappresentare una delle maggiori uscite di quest'anno da parte della casa di Kyoto.

Non ci sono ancora informazioni precise sulla data di uscita del gioco, che verosimilmente verrà mostrato ulteriormente nei prossimi mesi insieme a dettagli riguardanti al lancio, ma intanto possiamo avere una nuova idea sullo stato del gioco dando un'occhiata al video in questione.

Metroid Prime 4: Beyond è stato mostrato in occasione della Gamescom 2025 con una demo giocabile , e su questa si base il video riportato qui sotto, pubblicato in occasione di una prova diretta ma registrato off-screen.

La demo in video

Quella che si vede nel video di IGN riportato qui sotto sembra essere una fase iniziale di Metroid Prime 4: Beyond, di cui alcuni frammenti si erano già visti nel precedente trailer pubblicato da Nintendo, che fornisce una sorta di introduzione agli eventi.

L'azione sembra molto serrata, con un'ambientazione più vicina alla fantascienza classica e scenari tecnologici, in attesa di vedere gli elementi più tipicamente in stile Metroid, ovvero gli ambienti più puramente alieni con cui avremo a che fare nel pieno dell'azione.

In ogni caso, sembra che Nintendo voglia comunque aspettare a mostrare tutte le caratteristiche del gioco, dunque probabilmente ci sarà da attendere ancora un po' prima di avere una visione più ampia di Metroid Prime 4: Beyond, che si prepara ad essere uno dei titoli principali della prossima stagione.

Nel frattempo, abbiamo visto che il gioco è stato classificato dall'ESRB, facendo pensare a una data di uscita forse non lontana, ma attendiamo ulteriori informazioni da parte di Nintendo sulla questione.