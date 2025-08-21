5

Metroid Prime 4: Beyond è stato classificato dall'ESRB, presto la data di uscita?

Metroid Prime 4: Beyond ha ricevuto la classificazione dell'ente statunitense ESRB, un possibile indizio sul fatto che potrebbe mancare poco all'annuncio della data di uscita.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/08/2025
Samus in Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond è senza dubbio uno dei titoli più attesi in arrivo sulle console Nintendo quest'anno, ma al momento resta privo di una data di uscita ufficiale. Tuttavia, l'annuncio potrebbe essere ormai imminente: la recente classificazione da parte dell'ESRB rappresenta infatti un possibile indizio in tal senso.

Come segnalato da alcuni utenti su Reddit, la pagina del sito ufficiale statunitense dedicata alla nuova avventura di Samus Aran è stata aggiornata, mostrando ora il rating "T" ("Teen"), attribuito per la presenza di sangue e violenza. Si parla anche di "acquisti in gioco", ma non ci sono ulteriori dettagli in merito.

Scopriremo la data durante un possibile Nintendo Direct a settembre?

Pur non essendo una regola fissa, la classificazione da parte dell'ESRB - preceduta da quella del GRAC in Corea del Sud - è uno dei passaggi obbligatori prima della pubblicazione di un videogioco, e spesso anticipa di poche settimane o mesi l'annuncio della data di lancio.

La scheda di Metroid Prime 4: Beyond sul sito ufficiale Nintendo
La scheda di Metroid Prime 4: Beyond sul sito ufficiale Nintendo
Considerando che Nintendo ha già confermato più volte l'uscita del gioco entro la fine dell'anno, e che ci stiamo avvicinando alla fine di agosto, è plausibile che l'annuncio ufficiale possa arrivare a breve. Magari proprio durante il tanto vociferato Nintendo Direct previsto per settembre. Non resta che attendere.

