Metroid Prime 4: Beyond è stato classificato dall'ESRB, presto la data di uscita?

Come segnalato da alcuni utenti su Reddit, la pagina del sito ufficiale statunitense dedicata alla nuova avventura di Samus Aran è stata aggiornata, mostrando ora il rating "T" ("Teen"), attribuito per la presenza di sangue e violenza. Si parla anche di "acquisti in gioco", ma non ci sono ulteriori dettagli in merito.

Scopriremo la data durante un possibile Nintendo Direct a settembre?

Pur non essendo una regola fissa, la classificazione da parte dell'ESRB - preceduta da quella del GRAC in Corea del Sud - è uno dei passaggi obbligatori prima della pubblicazione di un videogioco, e spesso anticipa di poche settimane o mesi l'annuncio della data di lancio.

La scheda di Metroid Prime 4: Beyond sul sito ufficiale Nintendo

Considerando che Nintendo ha già confermato più volte l'uscita del gioco entro la fine dell'anno, e che ci stiamo avvicinando alla fine di agosto, è plausibile che l'annuncio ufficiale possa arrivare a breve. Magari proprio durante il tanto vociferato Nintendo Direct previsto per settembre. Non resta che attendere.