Tales of Berseria Remastered svela risoluzione e frame rate su Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X | S

Ora, il team di sviluppo ha svelato tramite il sito ufficiale giapponese cosa possiamo aspettarci in tal senso dalle versioni Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X | S .

Come forse saprete, Tales of Berseria arriverà in versione remastered e proporrà ovviamente una grafica potenziata, sia per quanto riguarda la risoluzione e il frame rate .

Risoluzione e frame rate di Tales of Berseria Remastered su console

Secondo quanto indicato, i giocatori su Nintendo Switch dovranno accontentarsi di un frame rate di 30 FPS, ma non costanti: viene spiegato che in alcuni momenti il frame rate potrebbe variare, a seconda di cosa accade a schermo. La speranza è che si intenda che potranno essere superiori a 30 FPS e non inferiori, ma supponiamo che dovremo attendere per vedere il gioco in azione.

Se per voi i 60 FPS sono il minimo e volete giocare su console, allora dovrete optare per le versioni PS5 e Xbox Series X | S. Ovviamente anche la risoluzione è superiore sulle console di Sony e Microsoft, che arrivano fino a 3840 x 2160 (4K), tranne nel caso di Xbox Series S che si ferma a 2560 x 1440.

Su Nintendo Switch, otterrete 1920 x 1080 (Full HD) in versione televisiva e 1280 x 720 (HD) in versione portatile. Inoltre, Bandai Namco sta testando la compatibilità del gioco con Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch 2, ma non pare ci siano particolari commenti della compagnia a riguardo.

Questi risultati non stupiscono visto che sono gli stessi di Tales of Xillia Remastered.