Manor Lords svela le prossime novità in arrivo: c'è una grande rivoluzione per il commercio

Lo sviluppatore - Slavic Magic - non si fermerà però a questo e insieme all'editore - Hooded Horse - ha proposto una scaletta di pubblicazione per il 2026 .

Manor Lords è stato pubblicato nel 2024 e ha ottenuto un enorme successo, finendo spesso al centro delle discussioni degli appassionati di city builder e gestionali. Nel 2025 il videogioco ha calato un po' il ritmo pubblicando però un grande aggiornamento a dicembre, che ha modificato vari elementi centrali dell'opera, compreso il sistema di costruzione dei castelli.

Le novità previste per Manor Lords

La novità che arriverà a breve termine è un nuovo livello di potenziamento per il Burgage Plot, ovvero l'unità abitativa base che può essere espansa e personalizzata per vari usi. Attualmente ci sono tre livelli di potenziamento, ma l'autore vuole aggiungere un nuovo livello tra il secondo e il terzo, per rendere più fluido il passaggio tra le varie versioni dell'unità.

Inoltre, Slavic Magic sta considerando di cambiare la progressione di certe botteghe nelle fasi avanzate del gioco, legando le espansioni del fornaio al livello 3 del Burgage Plot per incoraggiare l'uso dei forni condivisi presenti nelle fasi iniziali di gioco. Farebbe lo stesso con il calzolaio, anche perché "le scarpe sono un oggetto non strettamente necessario fino a tale fase di progressione, in ogni caso".

Successivamente all'aggiornamento del Burgage Plot, Slavic Magic ha intenzione di lavorare a una rielaborazione del commercio, pensata per permettere ai giocatori di competere con i lord rivali sia a livello economico che a livello militare. Il nuovo sistema legherebbe certe rotte commerciali con specifici luoghi, usati per importare ed esportare specifici oggetti, così "un bene come il ferro potrebbe apparire in molteplici rotte, con alcune città che offrirebbero prezzi migliori di altre, rendendo certe rotte più desiderabili" e quindi spingendo i lord a lottare per averne il controllo.

Nello specifico, ogni rotta avrebbe tre mercati a disposizione: se tutti sono stati assunti, i lord possono tentare di comprare il mercante aumentando la sua tariffa e attivando un conto alla rovesca prima che altri possano fare lo stesso. "Questo trasforma le rotte profittevoli in territori economici contestati, piuttosto che in guadagni sicuri". Inoltre, dà accesso a varie strategie commerciali.

Anche se l'idea piace molto allo sviluppatore, vuole sapere comunque cosa ne pensano i giocatori. Segnaliamo infine che l'editore di Manor Lords considera l'IA un cancro e non la vuole nei giochi che pubblica.