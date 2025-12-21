L'editore di Manor Lords e di Heroes of Might and Magic: Olden Era riflette sul suo successo

Il CEO Tim Bender ha voluto quantificare con precisione questo successo , in un post su LinkedIN, in cui ha svelato i numeri fatti dalla compagnia negli ultimi anni.

Hooded Horse è un editore da qualche anno a questa parte sulla cresta dell'onda, che sta facendo bene con moltissimi titoli, in particolare Manor Lords , tanto che Ubisoft gli ha affidato Heroes of Might and Magic: Olden Era , cosciente della sua incapacità di valorizzarlo.

Numeri da primi della classe

"Negli ultimi 12 mesi, i nostri giochi hanno venduto oltre 4,5 milioni di copie in tutti i negozi e sono stati aggiunti alle wishlist di Steam più di 8,5 milioni di volte." Ha svelato Bender, per poi aggiungere: "Non riesco a esprimere quanto ci sentiamo fortunati a essere editori per così tanti sviluppatori straordinari."

"... e questa è quasi la stessa cosa che ho annunciato alla fine dello scorso anno, stesse copie vendute, solo che questa volta erano 8,5 milioni di wishlist invece di 9,5 milioni. Ma qui c'è un cambiamento significativo."

Indovinate qual è stato il gioco più venduto dello scorso anno? "L'anno scorso, i nostri numeri sono stati trainati di Manor Lords, che ha rappresentato circa il 60% delle copie vendute e circa il 40% delle aggiunte alle liste dei desideri."

"Quest'anno, nessun gioco rappresenta più del 18% delle nostre copie vendute o più del 12% delle aggiunte alla nostra wishlist."

"Se vado sul sito di analisi Gamalytic, che stima le vendite su Steam, filtro per aziende con 20+ giochi pubblicati e ordino per ricavi mediani per gioco, veniamo stimati come l'ottavo publisher più alto. Ovviamente veniamo assolutamente travolti sia in fatturato medio che totale in quel mare di editori AAA da miliardi di dollari."

Bender ha poi sottolineato la costanza nelle prestazioni offerte agli sviluppatori indie, oltre che al supporto, che garantisce la possibilità a molti di essere in Accesso Anticipato per mesi e anni.

"Quindi l'anno scorso eravamo l'editore dei "Manor Lords", quest'anno penso che siamo qualcosa di più. Ma siamo comunque così dannatamente fortunati che Greg si sia fidato di noi per pubblicare Manor Lords."

Tra i giochi di Hooded Horse spiccano ENDLESS Legend 2, Against the Storm e Shadow Gambit: The Cursed Crew.