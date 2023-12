Against the Storm: la recensione del city builder dell'anno

Eremite Games non è uno studio di sviluppo dal nome altisonante, con più di 300 milioni di dollari di budget a disposizione per sviluppare un singolo gioco, ma si è subito fatto un nome per la sua idea di inserire elementi roguelike in un city builder, che si è rivelata davvero vincente, come vedremo nella recensione di Against the Storm .

La prima cosa che salta all'occhio giocando ad Against the Storm è che il gameplay non si focalizza sulla costruzione di un singolo villaggio o città , ma chiede al giocatore di far sviluppare un'intera regione, puntellandola di piccoli agglomerati mirati all'ottenimento di risorse che servono per far sopravvivere la popolazione della Città Ardente, rifugio creato dalla Regina Arsa per proteggere i sopravvissuti alla Piagatempesta, calamità che ha letteralmente spazzato via il vecchio mondo. In realtà c'è anche un obiettivo primario più importante ancora: creare una rete di strade che consenta di raggiungere dei sigilli, otto in totale, per chiuderli, così da frenare la Piagatempesta. Come viceré, dobbiamo quindi affrontare diverse missioni, costruendo case e strutture economiche (agricole e industriali) dentro a una fitta foresta piena di pericoli, soddisfacendo al contempo le richieste della regina, che tende a perdere velocemente la pazienza, rappresentata da una barra posta nella parte bassa dello schermo. Più la barra si riempie, più la regina diventa insofferente, più dobbiamo sbrigarci a svolgere i nostri compiti, pena la sconfitta. Raggiunti tutti gli obiettivi di una mappa e portata la nostra reputazione alla quota richiesta, si passa alla missione successiva, che prevede la costruzione di un nuovo accampamento.

Un city builder originale

In Against the Storm ogni partita è differente

Insomma, non è un compito facile quello che ci attende, anche perché non stiamo costruendo in una terra fertile e felice, ma in una foresta oscura piena di demoni e fantasmi, che se disturbati andranno ad attaccare la nostra popolazione. Bastano poche ore di gioco per rendersi conto che Against the Storm ha degli elementi davvero originali ed è costruito su più livelli di complessità, che vengono introdotti al giusto ritmo all'interno del gioco, così da non soverchiare il giocatore. Alcune meccaniche, in verità, non vengono spiegate benissimo, ma si compensa con un po' di pratica. Inoltre gli elementi roguelike danno una svolta inattesa all'esperienza. Dopo aver costruito un certo numero di villaggi infatti, arriverà la Piagatempesta ad azzerare la partita, costringendoci a ricominciare da capo, pur mantenendo alcuni dei progressi fatti. Vi sembra molto ripetitivo? In realtà non lo è per niente, nel senso che ogni villaggio offre sfide differenti, legate anche alle cinque specie che possono abitarlo, ciascuna con le sue esigenze. Quindi ogni mappa viene generata casualmente, nella morfologia e nelle risorse presenti, gli obiettivi possono cambiare e le strategie impiegate nella partita precedente non è detto che funzionino anche in quelle successive.

In alcuni casi degli elementi che in altri villaggi avevano completamente tralasciato hanno preso un'enorme importanza, come i mercanti, mentre altri su cui ci eravamo appoggiati pesantemente, sono diventati quasi ininfluenti. Con nostra sorpresa (all'inizio non ci credevamo molto) la formula funziona davvero benissimo, favorita dal fatto che la costruzione dei singoli villaggi non richiede ore e ore, ma sessioni di gioco relativamente brevi, che tengono desta l'attenzione e non fanno mai rimpiangere più di tanto ciò che si è perduto. Aggiungiamoci anche che non tutti gli edifici sono sempre disponibili e che, quindi, è richiesto continuamente di adattarsi, e capirete che ci troviamo di fronte a un'esperienza più varia di quello che il genere suggerirebbe, che in alcuni casi sfocia nel survival. A tutto questo va aggiunta la foresta, che, come già accennato, non è uno scenario inerte, ma partecipa direttamente al gioco. I villaggi infatti vengono costruiti in piccole radure da cui partire per esplorare i dintorni tagliando alberi. Nelle radure circostanti si trovano risorse, edifici e pericoli, come fantasmi o altre creature maligne, che richiedono l'adozione di strategie difensive per essere fermate. In questo senso Against the Storm richiede al giocatore buone capacità di risoluzione dei problemi, quasi fosse un puzzle game: bisogna saper leggere i problemi e studiare le soluzioni adeguate, invece di contare sulla crescita lineare dei suoi agglomerati seguendo delle linee di progressione standard (che comunque sono presenti, ma molto più frastagliate).