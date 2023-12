Granblue Fantasy: Relink, un gameplay trailer mostra le spettacolari boss fight

Continuano ad arrivare novità interessanti per Granblue Fantasy: Relink dal Granblue Fest 2023 organizzato da Cygames, incluso un nuovo gameplay trailer che mette in mostra alcuni degli scontri contro i boss dell'action RPG in arrivo a febbraio.

Il filmato si concentra sulle Primal Beasts, delle gigantesche bestie dotate di poteri divini create dagli Astrals e in grado di scatenare delle vere e proprie calamità. In particolare nel trailer vediamo Managarmr, Furycane, Excavallion e Vulkan Bolla. Non mancheranno anche scontri a fil di lama contro boss umanoidi, come quelli contro Lilith, Gallanza, Maglielle e un misterioso spadaccino.

Da quello che possiamo vedere, ogni scontro richiederà prontezza di riflessi e in alcuni casi possiamo vedere anche delle meccaniche particolari. Ad esempio, nel caso del colosso Excavallion i giocatori dovranno arrampicarsi sul suo gigantesco corpo per eliminarlo.