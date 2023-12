Granblue Fantasy: Relink, una demo è stata confermata per PS5 e PS4, arriva a breve

Cygames ha svelato alcune novità riguardo al venturo Granblue Fantasy: Relink durante il Granblue Fest 2023. Il gioco di ruolo d'azione sarà disponibile in formato demo nel gennaio 2024 per PS4 e PS5. Questa fase di prova, che è ovviamente gratuita, include una "fetta" della modalità Storia, la modalità Quest (che può essere giocata online in cooperativa) e un Tutorial per familiarizzare con i comandi.

Nella demo di Granblue Fantasy: Relink saranno presenti 11 personaggi. Non ci sono conferme sulla presenza dei protagonisti, Gran e Djeeta, ma dovrebbero essere presenti. Completando la modalità Storia e la modalità Quest della demo permetterà di ottenere delle ricompense da usare nel gioco completo.

La demo non arriverà su Steam, sarà disponibile solo su PlayStation. Al momento non abbiamo una data precisa per la pubblicazione delle demo, sappiamo solo che arriverà nel corso del prossimo mese.