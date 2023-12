Ghostbusters: Minaccia Glaciale vuole 'creare una mitologia completamente nuova'

Ghostbusters: Minaccia Glaciale mira a "creare una mitologia completamente nuova" secondo il regista. Parlando con Empire Magazine, Gil Kenan ha detto che collegare il vecchio con il nuovo in Ghostbusters: Legacy ha permesso al sequel di iniziare davvero a costruire su quelle fondamenta.

"Poiché la storia della famiglia Spengler ha guidato la narrazione in Legacy, riportare Gozer al centro della scena è stato un modo naturale per chiudere il libro sul passato", ha rivelato Kenan. "Ma ora siamo nell'era post-Gozeriana della saga degli Acchiappafantasmi, e questo significa che siamo in grado di estendere e creare una mitologia completamente nuova. E questo è entusiasmante per un narratore, perché ci sono nuovi e terrificanti paletti con nuovi riferimenti visivi a cui attingere".