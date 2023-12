Granblue Fantasy: Relink avrà oltre 100 missioni da affrontare in solitaria o in multiplayer

Dal Granblue Fest 2023 organizzato da Cygames stanno arrivando alcuni dettagli sicuramente molto interessanti su Granblue Fantasy: Relink, l'action RPG in dirittura d'arrivo per PC e console PlayStation a inizio anno prossimo. Uno di questi è che il gioco includerà oltre 100 missioni, inclusi i contenuti dell'endgame, un numero che sulla carta dovrebbe tenere incollati i giocatori per decine e decine di ore.

L'informazione arriva da una delle slide mostrate durante la manifestazione (nell'immagine qui sotto), dove viene confermato che le quest potranno essere affrontate in solitaria o in compagnia di altri tre amici e giocatori online. Non è chiaro se, data la possibilità di affrontare il tutto in multiplayer, sarà possibile cimentarsi più volte determinate missioni.

Chiaramente la lista includerà sia le missioni principali dello Story Mode (single player), che quelle secondarie del Quest Mode (single e multiplayer). Anzi, a tal proposito Cygames parla di "un'abbondanza di quest secondarie". Sempre dalla slide, inoltre apprendiamo che i giocatori che vorranno completare Granblue Fantasy: Relink al 100% dovranno anche andare a caccia di collezionabili, di cui al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli.