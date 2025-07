Giochi PlayStation in arrivo su Xbox e Nintendo Switch 2? Ecco i possibili scenari

Il fatto che Xbox e Nintendo siano state chiaramente menzionate nell'annuncio ha dissipato i dubbi in merito alla possibilità che si stesse parlando anche stavolta soltanto di PC, sebbene il post ovviamente non chiarisca la portata e le ambizioni di questo nuovo approccio.

I giochi first party PlayStation arriveranno su Xbox e Nintendo Switch 2? È fondamentalmente ciò che suggerisce l'annuncio di lavoro pubblicato un paio di giorni fa da Sony, che a quanto pare sta cercando una figura in grado di gestire la strategia multipiattaforma della casa giapponese.

Lo scenario più probabile

Stando alle riflessioni dell'insider Shinobi, i giochi PlayStation che arriveranno su Xbox e Nintendo Switch 2 si limiteranno a live service, spin-off e produzioni di secondo piano a cui magari serve approdare su piattaforme differenti nel tentativo di totalizzare ulteriori incassi rispetto a un lancio deludente su PS5.

Si tratterebbe dello scenario più probabile per un motivo molto semplice: Sony non ha bisogno di dismettere il proprio catalogo di esclusive console come invece sta accadendo a Microsoft, è ancora legata a un modello di business tradizionale e crede nel valore che le produzioni first party donano al suo ecosistema, spingendo le persone a sceglierlo.

Ne abbiamo parlato di recente ed è facile fare degli esempi. Vuoi giocare a Horizon Forbidden West, The Last of Us Parte 2, God of War Ragnarok, Marvel's Spider-Man 2? Compra una PS5. Vuoi giocare a Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, The Legend of Zelda, Metroid Prime: Echoes e Splatoon? Compra un Nintendo Switch 2.

È da quando esistono le home console che il sistema della concorrenza fra i diversi produttori sfrutta la forza di attrazione esercitata dalle esclusive, ed è giusto che le cose continuino a funzionare in questa maniera fintanto che le parti in gioco possono permetterselo.