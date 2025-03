La prossima Xbox sarà una specie di PC da collegare alla TV, secondo un giornalista di Windows Central

Durante l'ultima puntata del podcast The Xbox Two, il noto giornalista di Windows Central Jez Corden ha riferito che, in base alle sue conoscenze, la prossima Xbox sarà qualcosa di simile a un PC da collegare alla TV, dunque sostanzialmente diversa da una console standard.

L'affermazione di Corden, che va ovviamente presa come una voce di corridoio, al limite della speculazione personale ma che proviene comunque da una persona con probabili collegamenti con Microsoft, è arrivata come commento a un altro rumor emerso in questi giorni, relativo al Call of Duty dell'anno prossimo.

Come forse ricorderete, tempo fa un leaker aveva riferito che il Call of Duty del 2026 sarebbe in sviluppo sui devkit della prossima Xbox, che potrebbe dunque arrivare già nel corso del 2026.