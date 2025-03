Stygian: Outer Gods, abbiamo provato il survival horror a metà fra Lovecraft e Resident Evil

Disponibile con una demo in occasione dello Steam Next Fest, Stygian: Outer Gods segna il ritorno della serie prodotta da Fulqrum Publishing con un nuovo capitolo, che arriva a quasi cinque anni da Reign of the Old Ones, ma si presenta con un'impostazione completamente diversa: quella di un survival horror in prima persona palesemente ispirato a Resident Evil Village.

Tanto è bastato per convincerci a provare questa nuova avventura horror dalle atmosfere lovecraftiane, che rispetto al titolo Capcom introduce alcuni elementi ruolistici pensati per rendere ancora più complessa un'esperienza che appare fin da subito caratterizzata da un approccio spietato, in parte legato a scelte precise e in parte frutto di un bilanciamento che andrebbe fortemente rivisto.