Il survival horror Stygian: Outer Gods ha una data di uscita in accesso anticipato

Sarà un lungo accesso anticipato?

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nel nostro provato di Stygian: Outer Gods, il titolo sviluppato da Misterial Games si trova attualmente in condizioni tutt'altro che ideali per via di una serie di problemi relativi sia al comparto tecnico che al bilanciamento del gameplay.

L'accesso anticipato rappresenta da questo punto di vista una chiara opportunità per intervenire su tutti questi aspetti e cercare di migliorarli anche sulla base del feedback dei giocatori, nell'ambito di un percorso che immaginiamo però sarà tutt'altro che breve e semplice.