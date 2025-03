Silent Hill f si mostra con un primo vero trailer al SILENT HILL Transmission

Il trailer, che potete trovare qui sotto, ci mostra alcune sequenze del gioco. Vediamo un villaggio tipicamente giapponese in una zona rurale e una giovane ragazza di nome Hinako che pare vedere una versione diversa della propria cittadina, con strane creature e fiori rossi - e ovviamente nebbia - che avanzano verso di lei. Alla fine del trailer possiamo vedere che

Viene spiegato che dovrà risolvere enigmi e combattere. Silent Hill f vuole portarci a "trovare la bellezza nell'orrore": se qualcosa è troppo bello, per la cultura giapponese, diventa in realtà strano e inquietante. Il team vuole anche che l'opera abbia un che di misterioso che spinga a porsi molte domande anche dopo averlo completato.

Lo scopo del team è stato, sotto tutti i punti di vista, realizzare un gioco profondamente giapponese, ma al tempo stesso che non perdesse le caratteristiche fondamentali di un Silent Hill f. Il team ha voluto ambientare la storia in Giappone anche per non far svanire la natura nipponica della serie, visto che il team credeva che ultimamente la serie fosse troppo focalizzata sulle proprie caratteristiche occidentali. Questo capitolo ritorna alle radici e al tempo stesso è qualcosa di nuovo.