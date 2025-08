Silent Hill f includerà molti combattimenti, gli sviluppatori spiegano perché

Silent Hill f includerà molti combattimenti rispetto alla media della serie e gli sviluppatori hanno spiegato perché nel corso di un'intervista, parlando dell'esigenza di attrarre videogiocatori più giovani e dunque di seguire determinati trend.

"Inserire un'azione più coinvolgente e avvincente in Silent Hill f è stata un'idea che avevo sin dalle prime fasi dello sviluppo," ha dichiarato il producer Motoi Okamoto. "NeoBards è un team estremamente bravo con i giochi d'azione, ed è anche per questo che abbiamo scelto loro come sviluppatori."

"La serie di Silent Hill non è mai stata nota per la componente action, ma dato che vogliamo aprirci a un nuovo pubblico ci siamo chiesti come sarebbe stato aggiungere più elementi di questo genere all'interno del gioco", ha continuato il producer.

"I giochi d'azione impegnativi stanno guadagnando popolarità fra i giocatori più giovani. Ho immaginato che, se avessimo integrato queste meccaniche, Silent Hill f avrebbe potuto attrarre anche chi non ha mai provato la serie."