La producer Alexia Stephani ha rivelato che Battlefield 6 supporterà mouse e tastiera anche su PS5 e Xbox Series X|S, consentendo dunque agli utenti console di accedere ai controlli disponibili solitamente su PC.

"Ce l'abbiamo!", si è limitata a scrivere la producer, in risposta alla domanda di un utente che chiedeva appunto informazioni in merito al supporto dei controlli via mouse e tastiera su console.

Resta tuttavia da capire come funzionerà il matchmaking in questi casi: i giocatori su PS5 e Xbox Series X|S che utilizzano mouse e tastiera verranno abbinati agli utenti PC? Cioè il sistema andrà a distinguere i dispositivi di input utilizzati?

Non si tratterebbe di una novità assoluta, intendiamoci: questo tipo di distinzione in fase di matchmaking è già stata implementata da altri titoli, ma nel caso di Battlefield 6 bisognerebbe capire come andrà a integrarsi con gli altri sistemi.