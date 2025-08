I requisiti della versione PC di Octopath Traveler 0 confermano la presenza di Denuvo

Square Enix ha aperto la pagina Steam di Octopath Traveler 0, nuovo capitolo della serie JRPG con grafica HD-2D in arrivo a dicembre, che include le informazioni sui requisiti di sistema della versione PC.

Come prevedibile, il gioco non è particolarmente esigente. Per giocare con impostazioni Ultra a 60 fps in risoluzione 1080p, viene consigliata una GPU GTX 1070, RX 5600XT o Intel Arc A580, accompagnata da un processore i5-8400 o Ryzen 5 2600 e 16 GB di RAM.