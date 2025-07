Octopath Traveler 0 annunciato con trailer e data di uscita al Nintendo Direct

Per la prima volta nella storia della serie, il protagonista non è pre-impostato ma potrà essere costruito completamente e personalizzato dal giocatore, la cui missione sarà ricostruire la propria città natale.

"Parti da zero in una missione personale di ricostruzione e rappresaglia", dice la descrizione ufficiale di Square Enix, che definisce Octopath Traveler 0 un vero e proprio prequel della serie, nel quale dovremo affrontare "potenti nemici in frenetici combattimenti a turni".

Una nuovo storia precedente alle altre

Dopo una grande distruzione che ha sconvolto il mondo di gioco e in particolare l'area da cui proviene il protagonista, il nostro eroe è costretto a imbarcarsi in un lungo viaggio, il cui destino può essere però deciso e plasmato dalle scelte del giocatore.

Anche in questo caso, ci saranno comunque tanti personaggi da incontrare, ognuno con le proprie storie a corredo: in base alle informazioni ufficiali, ci saranno più di 30 compagni reclutabili che andranno ad arricchire il sistema di combattimento e la narrazione del gioco.

"Una storia avvincente, funzioni inedite ed elementi tradizionali come l'inconfondibile grafica HD-2D e il sistema di combattimento Break & Boost" sono gli altri elementi messi in evidenza da Square Enix per questo interessantissimo Octopath Travaler 0, in arrivo il 4 dicembre 2025 su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.