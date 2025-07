Dropbox chiude il suo gestore di password ad ottobre: cosa fare per non perdere le credenziali?

Si tratta di un servizio che chiude dopo 5 anni e che, probabilmente, ha rappresentato un piccolo fallimento per l'azienda che si è vista superare in questo settore da altri brand e altri servizi a cui è stata data più fiducia nell'ambito della gestione delle proprie credenziali.

Dropbox ha ufficializzato la chiusura definitiva del suo gestore di password, Dropbox Passwords, lanciato nel 2020. Gli utenti hanno ora tempi stretti per esportare i propri dati, altrimenti rischiano di perdere definitivamente tutte le credenziali salvate. Il servizio verrà dismesso completamente il 28 ottobre 2025 , ma la procedura di spegnimento avverrà per gradi.

Guida alle alternative

Non è previsto alcun sistema automatico di trasferimento dei dati né una funzione interna di backup. Tuttavia, è possibile esportare manualmente il proprio database per poi importarlo in altri servizi di password management come 1Password o Bitwarden.

Dropbox

Per esportare i dati, occorre aprire l'estensione di Dropbox Passwords da browser, cliccare sull'icona del profilo, accedere a Preferenze, poi alla sezione Account e infine avviare l'esportazione. Il file generato potrà poi essere caricato nel nuovo gestore prescelto. Chi utilizza Dropbox Passwords è invitato ad agire rapidamente per evitare la perdita irreversibile dei propri dati.