Nel labirinto di Ebisugaoka: come nasce Silent Hill f

Lo vediamo salire subito sul palco, con lo sguardo fiero e un sorrisino sulle labbra che comunica tutta la sua emozione. Indossa, come tutti gli altri membri del team, una maglietta di Silent Hill f. Insieme a lui ci sono anche Motoi Okamoto, producer della saga che avevamo avuto modo di incontrare lo scorso anno in occasione della prova di Silent Hill 2, Akira Yamaoka, sempre impeccabile nel suo stile punk rock, e Al Yang e Albert Lee, rispettivamente director del gioco e producer.

Soprattutto, ci racconta la trasformazione che ha interessato il ruolo della donna nella società, la lotta tra l'antico mondo tradizionale e quello moderno. Tra l'universo superstizioso degli spiriti e quello pratico degli esseri umani. Tante suggestioni che emergono dalla penna di Ryukishi07 , lo scrittore che Konami ha scelto per questo videogioco così importante, proveniente dal mondo delle visual novel. Il suo lavoro più famoso è Higurashi no naku koro ni, conosciuto anche con il titolo internazionale di Higurashi When They Cry.

Il fatto che Konami voglia comunicare in grande il nuovo capitolo del franchise è chiaro sin dalle dimensioni del manifesto che ci accoglie e che riporta la copertina del videogioco. Hinako, in primo piano, è circondata dai fiori. Proprio accanto a lei c'è la riproduzione a grandezza naturale di uno dei nemici del gioco: uno spaventapasseri vestito da liceale giapponese. Questo ci dà subito un'idea di quanto sia cambiata la pelle di questo Silent Hill rispetto agli altri capitoli della saga. Si tratta, infatti, del primo episodio ambientato totalmente in Giappone, nella fittizia cittadina di Ebisugaoka, e per di più durante l'epoca Shōwa, un periodo che va dagli anni '20 agli anni '80 del '900, e che in questo caso ci racconta uno spaccato degli anni '60, quando la società giapponese affrontava il rapido processo che l'avrebbe portata a diventare alfiera del postmodernismo una ventina di anni più tardi.

Siamo qui per giocare in anteprima Silent Hill f , con un lunga sessione che ci permetterà di provare le prime cinque ore dell'avventura e di avere un incontro diretto con il team che sta lavorando al titolo. Il gruppo conta nomi storici del brand, nuovi e intriganti scrittori giapponesi e poi i membri di NeoBards, lo studio di Hong Kong a cui è stata affidata la vera e propria manifattura del videogioco.

Labirinto urbano

A prendere la parola per primo è proprio Motoi Okamoto. Capire quanto sia importante quest'uomo nell'operazione di rilancio di un brand a lungo dimenticato è fondamentale. L'ultimo capitolo, prima che qualche anno fa Konami decidesse di puntare nuovamente su Silent Hill, è del 2012. Okamoto è stato una figura di spicco all'interno della Nintendo dell'epoca DS e Wii, e poi è stato assunto da Konami nel 2019, passando immediatamente al comando dei progetti che riguardano la serie di Silent Hill. Il primo titolo a cui ha partecipato come producer e come director è stato Silent Hill: The Short Message.

Alcuni membri chiave del team che sta realizzando Silent Hill f

Come suggerisce il titolo, una breve esperienza gratuita uscita nel 2024 che, pur con un risultato modesto, ha permesso al mondo di familiarizzare con l'idea del ritorno di Silent Hill. E ha anche iniziato quella transizione che ha portato Silent Hill dall'essere una città nel New England a uno stato mentale. Motoi Okamoto è un uomo minuto che sprigiona una forza incredibile. Quando è sul palco, mantiene una faccia da poker quasi imperscrutabile, un broncio da salaryman inscalfibile. Sembra guardarti negli occhi in qualunque direzione ti sposti, un po' come la Monna Lisa. Quando invece lo incontri fuori dal contesto serioso della presentazione ufficiale, è tutto sorrisi e percepisci il suo sforzo nel cercare di capire tutto ciò che gli stai dicendo in inglese.

Okamoto introduce il cambiamento più evidente di Silent Hill f, ovvero l'idea di spostare l'avventura in Giappone, e di spostarla anche temporalmente da una contemporaneità pressoché totale agli anni '60. Questa, ci dice, è stata un'intuizione di Ryukishi. Lo scrittore prende il microfono, ringraziando Okamoto e spiegandoci che ha scelto un periodo di tempo che fosse né troppo vicino, né troppo lontano. Se ci si sposta troppo indietro nel tempo, ci dice, non avendo riferimenti tangibili che ci ancorano a quel momento, si rischia di sfociare nel fantastico. Quando si esplorano decadi come quella degli anni '80 (periodo in cui è ambientato Higurashi When They Cry) e degli anni '60, è possibile radicarsi meglio nella quotidianità pur avendo la possibilità di raccontare differenze concettuali che rendono interessante e unico il contesto.

Quotidianità è una parola che ricorre spesso nel corso dell'intervento, e anche nell'intervista successiva. L'idea di ricreare una cittadina complessa e vivace, ispirandosi all'area di Kanayama, Gero, e di riciclare i kinkotsu, i vicoli che caratterizzano l'urbanistica della zona, è parte costituente di Silent Hill f. L'obiettivo di utilizzare questi elementi architettonici è proprio di avvolgere il giocatore in un ambiente del tutto simile a un labirinto urbano, utilizzando anche altri elementi come dimore tradizionali, piccoli jinja e punti di interesse ricorrenti, per destabilizzarlo, per confonderlo. D'altra parte, anche riprodurre il senso di familiarità con il Giappone di quegli anni è stato molto importante: c'è stata una grande attenzione nella ricostruzione degli interni delle case, della topografia della città. Ci sono state mostrate delle foto prese dall'alto nella periferia di Kanayama che poi sono state replicate in maniera fedele all'interno del gioco.

Ebisugaoka è realizzata partendo da una vera cittadina giapponese chiamata Kanayama, Gero

Al Yang, director di Silent Hill f, è intervenuto per parlare della tensione e dal senso di confusione che colpirà il giocatore. Oltre a disegnare mappe che somigliano a dedali intricatissimi, NeoBards ha sfruttato ogni stratagemma per creare schemi orizzontali e verticali molto complessi, nascondendo dietro alla nebbia e all'oscurità i pericoli in agguato. Un proposito perfettamente rispettato, dal momento che i nemici di Silent Hill f sono in grado di appostarsi dietro le pareti (un po' come facevano i Mannequin di Silent Hill 2) e di stringerti in un mortale abbraccio quando gli passi accanto. Eventualità molto spiacevole per Hinako, dal momento che essere afferrati infligge danni ingenti alla sua riserva di energia.