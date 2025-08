The Elder Scrolls Online rassicura i fan: il gioco non sparirà, ci sono tanti contenuti all'orizzonte

Ovviamente i fan di The Elder Scrolls Online hanno iniziato a temere che anche tale MMORPG possa essere in pericolo , ma ora Burba ha rassicurato tutti.

La dichiarazione del nuovo capo del team di The Elder Scrolls Online

Burba ha scritto: "Vorrei rassicurare la community di ESO che il gioco non scomparirà e che lo studio continua a lavorare sodo su nuove funzionalità, avventure e miglioramenti. Abbiamo detto che ci saranno grandi cambiamenti nel mondo di Tamriel all'orizzonte, e questo non è cambiato. Presto vi forniremo ulteriori dettagli al riguardo."

"Durante la sua partenza, Matt [ndr, il precedente capo del team] mi ha detto: "Alla base del successo di ESO ci sono due team: il team di ZeniMax Online Studio e la comunità di The Elder Scrolls Online. Il gioco non esisterebbe senza nessuno dei due. Loro [i giocatori] sono il cuore pulsante di questo gioco e noi sviluppatori non dovremmo mai e poi mai dimenticarlo".

"Il recente licenziamento dei nostri colleghi ha causato un doloroso shock in tutto lo studio", ha scritto Burba. "In questo momento, stiamo adottando un approccio che coinvolge tutto il personale e ci stiamo concentrando sull'apprendimento. Mentre riflettiamo, la nostra priorità è concentrarci su ESO. I nostri partner di Bethesda e Xbox credono, come me, che ESO - come altri MMO che continuano ad aggiornare i loro mondi dopo 10, 20 o più di 30 anni - sia una casa a lungo termine per i nostri giocatori".

"Quando aggiungiamo questa visione a lungo termine tra gli elementi che ci guidano, possiamo mantenere un obiettivo chiaro anche quando arrivano le tempeste. Continuiamo a mantenere i nostri valori. Continuiamo a costruire ESO con voi e per voi. Continuiamo a essere ZOS, evolvendoci e migliorando ogni giorno. Continuiamo a essere Bethesda".

