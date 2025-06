The Elder Scrolls Online: scopriamo tutte le novità sulla Stagione della Setta del Verme

L'altra grande novità di questo aggiornamento, che arriverà gratuitamente per tutti i possessori del gioco base, sarà il sistema delle sottoclassi . Lo approfondiremo nel dettaglio a breve ma, in poche parole, permetterà a tutti gli account con almeno un personaggio che ha superato il livello 50 di sostituire fino a due delle linee di abilità della loro classe con linee di abilità delle altre classi per creare build e combinazioni finora impensabili.

The Elder Scrolls Online sta per ampliarsi di molto, sia in termini di contenuti sia di possibilità. Ha appena fatto il suo debutto il grande aggiornamento annuale che dà il via a 12 mesi di avventure con al centro un nemico storico del gioco: la Setta del Verme. I veterani di Elder Scrolls Online la ricorderanno bene perché nel lontano 2014 era la fazione nemica principale del gioco base. Ora questi cattivi sono tornati e hanno preso di mira l'isola in stile mediterraneo di Solstice.

L’isola di Solstice e i suoi segreti

A sud di Tamriel c'è un'isola lontana da tutto, rimasta tagliata fuori dalle politiche e dalle guerre del continente. Qui due fazioni di esiliati avevano trovato una pace fragile, ma duratura fino all'arrivo della Setta del Verme che, in poco tempo, ha conquistato metà dell'isola di Solstice e ha eretto un impenetrabile muro fatto di anime per isolarsi.

Aspettatevi nuovi metodi di esplorazione durante le missioni ambientate su Solstice

Gli eventi del gioco base fanno da necessaria premessa alla storia che gli sviluppatori vogliono raccontare quindi, continua Barnes, "per la prima volta nella storia del gioco, abbiamo operato uno spostamento della linea temporale". Forse non tutti sanno che, tecnicamente, tutti gli eventi di The Elder Scrolls Online sono avvenuti parallelamente l'uno all'altro per fare in modo di renderli giocabili in qualunque ordine. Ora c'è un prima e un dopo: ci sono gli eventi del gioco base e tutte le sue espansioni fino a ora, e poi c'è la Stagione della Setta del Verme.

I nuovi contenuti, però, non hanno prerequisiti: è possibile approdare a Solstice subito dopo il tutorial per godersi le nuove storie e poi andarsi a recuperare quelle vecchie. L'unico limite è che a metà dell'anno ci sarà un evento globale all'interno del gioco proprio per fare una breccia nel muro di anime e iniziare l'avanzata nella parte misteriosa dell'isola. Gli sviluppatori assicurano che anche giocando questi contenuti tra uno o due anni, tutto avrà comunque senso dal punto di vista narrativo.

La città di Sunport farà da hub di gioco per il nuovo anno di contenuti ed è un mix architettonico di stili diversi che rappresentano le popolazioni che l'hanno dominata

La storia di Solstice è complicata: vista la sua lontananza è stata usata per mandare in esilio le popolazioni non gradite su Tamriel. I primi sono stati degli antichi Argonian che hanno esplorato per primi l'isola divisi in due clan. Poi sono arrivati gli Altmer, degli elfi necromanti esiliati per i loro scellerati esperimenti. Ne è nata subito una guerra durata anni, ma conclusasi con una flebile pace. La città di Sunport, che farà da centro per i nuovi contenuti, era il simbolo di questa pace, almeno fino all'invasione della Setta.

All'arrivo del giocatore, la mappa sarà piena delle cicatrici della guerra e dei resti della recente invasione: il muro di anime è visibile da ogni punto della mappa e fa da catalizzatore narrativo perché rappresenta il confine dell'attuale espansione della Setta. Una volta sull'isola, i giocatori dovranno esplorare le rovine degli Argonian e degli Altmer, abbattere nuovi nemici e boss, e interagire con nuove meccaniche di esplorazione come, per esempio, manovrare antiche armature in stanze piene di trappole.