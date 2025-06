Instagram: in arrivo due novità per la sezione commenti, una sarà disponibile solo per alcuni account

Sono due le novità che investiranno questo sistema: la prima riguarda la presenza e disponibilità di filtri avanzati per i creators con più di 100.000 followers ; la seconda, invece, riguarda tutti gli utenti a prescindere dal numero di followers e anch'essa riguarda la possibilità utilizzare dei filtri aggiuntivi per i commentatori (più che per i commenti stessi) .

Instagram, l'app principale di Meta, è pronta a portare una leggera trasformazione per quanto concerne la sezione commenti. Una sezione che rappresenta, sicuramente, il cuore pulsante, sia in positivo che in negativo, dell'intera piattaforma.

La strategia di Instagram non è stata apprezzata da tutti

Con questa mossa, Instagram, punta innanzitutto a rivitalizzare - e probabilmente a rendere più sicura - la sezione commenti. In questo modo i creators potranno decidere, a loro volta, che strategia attuare e come porsi nei confronti della propria utenza e dei propri seguaci.

Allo stesso tempo, però, molti creatori di contenuti con meno di 100.000 followers hanno espresso disappunto per via dell'esclusività della sopracitata funzione "premium" che potrebbe rappresentare un supporto molto significativo nella gestione della propria community. Non ci resta che attendere che la funzione arrivi a tutti per poter comprendere, in seguito, il sentiment generale relativo a questa novità.