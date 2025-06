Elden Ring Nightreign riceve la patch 1.01.1, ora è più facile in single player e sono stati corretti tanti bug

In particolare, è stata introdotta la nuova meccanica "Rianimazione automatica alla sconfitta" per quando si gioca in solitaria, che riporta in vita automaticamente il giocatore in caso di morte. Inoltre, è stata aumentata anche la quantità di rune ottenute.

FromSoftware ha pubblicato la patch 1.01.1 di Elden Ring Nightreign che, come promesso la scorsa settimana, introduce una serie di modifiche per rendere più facile il gioco in modalità singleplayer .

Le altre novità

Sono stati apportati anche dei cambiamenti generali, quindi sia per il single che per il multiplayer. In particolare è aumentato il numero di reliquie di rarità elevata che è possibile ottenere come ricompensa nel giorno 3 delle spedizioni. Allo stesso modo ne ricevererete di più dalle pietre "Scenic Flat" acquistate presso lo "Small Jar Bazaar".

Sono stati corretti anche una serie di bug legati ad abilità specifiche, boss, effetti passivi e molto altro ancora. Per la versione PC su Steam è stato risolto un problema per cui la grafica non veniva renderizzata correttamente scegliendo il preset basso e sono stati corretti dei bug relativi all'azione "salire" sia per controller che per mouse e tastiera.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali dell'aggiornamento sul sito ufficiale di Bandai Namco, a questo indirizzo. Per il momento sono disponibili solo in lingua inglese.