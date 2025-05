Arriva la mod per due giocatori di Elden Ring Nightreign, con i modder che battono FromSoftware

Elden Ring Nightreign è un grande successo, che ha già superato i due milioni di copie vendute . Le critiche, però, non mancano, con i giocatori che si lamentano ad esempio dell'impossibilità di giocare in due . Il gioco prevede infatti che si giochi in tre o da soli, senza la via di mezzo. FromSoftware non ha ancora promesso niente in merito, ma non c'è problema, perché è già in preparazione una mod che aggiungerà la modalità per due giocatori .

La mod

In realtà pare che la mod, realizzata dal modder LukeYui, sia già funzionante, come spiegato nel post di annuncio: "Elden Ring: Nightreign è stato pubblicato oggi. Ho giocato un po' questa sera e sono riuscito a creare un sistema multiplayer funzionante senza connettermi ai server per il matchmaking."

Interessante il fatto che quando PC Gamer, la fonte, ha pubblicato il suo articolo, Nightreign era disponibile solo da 16 ore. Il post di Luke Yui era stato pubblicato 12 ore prima. Quindi il nostro ha trovato una soluzione nel giro di circa 4 ore.

"Non ho ancora deciso se rendere pubblica questa mod, ma se la gente la vuole, fatemelo sapere e la renderò pronta al rilascio. Altrimenti, resterà solo un progetto in lavorazione." Ha scritto il modder, che non è la prima volta che si confronta con il lato online di un gioco di FromSoftware (è l'autore di Seamless Co-op per Elden Ring). Da qui potrebbe derivare la velocità con cui ha realizzato la mod.

Come detto, per adesso FromSoftware non ha aggiornato Nightreign, anche se ha già annunciato in passato che lo supporterà a suon di patch, come del resto ha già fatto con Elden Ring. Vedremo se, in futuro, proporrà una soluzione ufficiale per un'eventuale modalità a due giocatori.