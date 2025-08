Elden Ring Nightreign si aggiorna con la modalità Duo, miglioramenti e varie correzioni di bug

Le novità di Elden Ring Nightreign

Prima di tutto, viene confermato che la modalità per due giocatori è stata equilibrata per il minor numero di sfidanti e quindi non sarà difficile come la modalità standard a tre.

Inoltre, viene spiegato che l'aggiornamento di Elden Ring Nightreign migliora l'interfaccia utente con "descrizioni dettagliate" nel menù dei negozi dei mercanti, inoltre aggiunge vari sotto-menù nel Small Jar Bazaar e del Collector Signboard.

Ci sono poi varie correzioni di bug, ad esempio viene corretto un problema legato all'uso degli attacchi standard da dietro un nemico quando si usa la Revenat: di norma l'attacco causava un colpo alle spalle, ma ora dovrebbe correttamente evocare un alleato con il potere del personaggio.

È stato corretto anche un bug che causava alcuni crash su varie piattaforme, oltre a un bug che impediva una corretta rianimazione del personaggio se si moriva sotto la pioggia in certe parti della mappa.

Ricordiamo che la modalità a Due giocatori si aggiunge a quelle già presenti, ovvero la modalità per giocatore singolo che vuole affrontare l'intera avventura in solitaria e la modalità standard per tre giocatori, attorno alla quale l'intero Elden Ring Nightreign è stato pensato. In caso non lo sappiate, questo capitolo non è un soulslike come l'opera originale, ma è un gioco puramente d'azione con una componente GDR ridotta all'osso e una struttura a match che iniziano e finiscono nell'arco di massimo 45 minuti.

Speriamo che le novità facciamo bene al videogioco visto che Elden Ring Nightreign sta perdendo giocatori a un ritmo allarmante