Il Garante per la Privacy avverte: utilizzare l’IA per interpretare i referti medici è rischioso e poco attendibile

Molti utenti condividono i propri referti medici per ottenere diagnosi o suggerimenti per eventuali terapie. Il Garante per la Privacy mette in guardia sui possibili rischi legati alla condivisione dei dati sanitari.

Sempre più utenti utilizzano strumenti come ChatGPT per ottenere diagnosi, interpretazioni di referti medici e consigli su eventuali terapie. Il Garante per la Privacy lancia un allarme legato all'uso smodato di questi chatbot, evidenziando in particolare due rischi: la condivisione di dati estremamente sensibili e l'affidamento a consigli o diagnosi potenzialmente sbagliati e pericolosi.

L’intelligenza artificiale come medico Molti utenti iniziano a condividere i propri referti medici per ottenere diagnosi o suggerimenti. Secondo il Garante, tuttavia, si tratta di un'azione molto pericolosa, dato che i documenti condivisi potrebbero essere utilizzati per l'addestramento dell'IA. Proprio per questo motivo suggerisce di valutare attentamente le informative sulla privacy condivise dalle piattaforme. "L'Autorità richiama quindi l'attenzione sull'importanza, riconosciuta sia dal Regolamento europeo sull'IA sia dal Consiglio Superiore di Sanità, di garantire sempre un'intermediazione umana qualificata nell'elaborazione dei dati sanitari tramite sistemi di IA", si legge dal documento ufficiale (trovate la fonte in calce). OpenAI rimuove una funzione di ChatGPT che rendeva pubbliche conversazioni sensibili "L'intervento umano è essenziale per prevenire rischi che potrebbero incidere direttamente sulla salute della persona (cfr. art. 14 Regolamento IA e parere 'I sistemi di intelligenza artificiale come strumento di supporto alla diagnostica', Consiglio Superiore di Sanità, Sez. V, 9 novembre 2021)".