Dipendenza psicologica dall’intelligenza artificiale: un fenomeno da non sottovalutare

L'intelligenza artificiale fa ormai passi da gigante e inizia a farsi strada nei nostri dispositivi, anche nelle applicazioni più comuni. La curiosità e la voglia di sperimentare hanno rapidamente ceduto il passo alla fame di immediatezza, alla pigrizia e ad una progressiva perdita di creatività. Se da un lato l'utilizzo dell'IA, supponendo che sia dosato con una certa razionalità e meticolosità, potrebbe rivelarsi utile, dall'altro potrebbero sorgere numerose problematiche in grado di impattare negativamente sulla vita delle persone . In questo editoriale vogliamo concentrarci in particolar modo sulle dipendenze psicologiche legate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale , soprattutto dei chatbot. Per l'occasione, abbiamo consultato due psicologi esperti che hanno condiviso con noi il loro punto di vista in merito.

Tra le altre applicazioni usate, sebbene a grande distanza l'una dalle altre, troviamo Google Gemini, Perplexity, Deepseek, Claude, Copilot e Grok, ma si tratta in questi ultimi casi di numeri poco rilevanti. Anche Character AI sembra giocare un ruolo cruciale ed è particolarmente apprezzato dai più giovani (circa 20 ore al mese per persona). Cosa succede però, quando la curiosità iniziale si trasforma in una vera e propria dipendenza? E soprattutto, quali sono i rischi?

L'intelligenza artificiale è ormai parte integrante della nostra quotidianità. Solo qualche mese fa ChatGPT è stato utilizzato da ben 8,8 milioni di italiani. Di questi, il 35% appartiene alla fascia d'età tra i 18 e i 24 anni e attualmente si contano ben 938 milioni di download . Anche gli studenti hanno iniziato a integrare il chatbot nella loro quotidianità (il 37%) e perfino le scuole stanno introducendo l'IA come metodo di apprendimento (chiaramente con alcune funzioni dedicate, ma anche in questo caso il suo utilizzo potrebbe rivelarsi tanto utile quanto deleterio).

Perdita di creatività e pigrizia mentale

Secondo i ricercatori dell'Università di Stanford, un uso estremo dei chatbot comporta una progressiva pigrizia cognitiva e una diminuzione delle capacità di pensiero critico. In poche parole, è come se la mente non fosse più allenata e stimolata, impattando negativamente sulle abilità di una persona. L'aspetto ancora più inquietante riguarda la vera e propria dipendenza da parte dell'utente. In caso di server in manutenzione o di qualsiasi tipo di problematica che impedisca l'accesso al chatbot, l'utente potrebbe addirittura sperimentare crisi d'ansia e astinenza nonché difficoltà a trovare soluzioni in autonomia a causa di un affidamento eccessivo.

I più piccoli sono particolarmente vulnerabili

In questo caso vogliamo aprire una piccola parentesi che crediamo possa servire da spunto di riflessione. Qualche mese fa, un ragazzo è stato ricoverato per una crisi d'astinenza da smartphone. Notizie di questo genere invitano a riflettere e, in fin dei conti, non sono poi così lontane da quanto potrebbe verificarsi con applicazioni basate sull'IA come ChatGPT. Questo tipo di dipendenza, seppur non legata all'astinenza da sostanze chimiche, può realmente scatenare reazioni psicomotorie severe. Questo perché l'utilizzo di uno smartphone, o di un'applicazione che sia in grado di intrattenerci positivamente, rilascia dopamina, un neurotrasmettitore in grado di regolare l'umore e il piacere. Di conseguenza, la persona soggetta a questo tipo di dipendenza può sviluppare lo stesso legame che si potrebbe avere con alcol e stupefacenti, seppur senza crisi "chimiche".

In alcuni casi, la curiosità iniziale si trasforma in una compromissione della vita sociale

A rafforzare questo pensiero è Davide Etzi, psicologo, psicoterapeuta ed economista comportamentale, in risposta alla nostra domanda sui rischi dell'intelligenza artificiale. "Le piattaforme sociali ci hanno già abituati a quantificare il nostro valore attraverso like, follower, visualizzazioni, creando una dipendenza emotiva da forme sempre più immediate e superficiali di validazione", ha detto. "L'IA potrebbe amplificare questo meccanismo, offrendo un'interazione sempre disponibile e non giudicante, che rischia di sostituire le relazioni umane autentiche".

Ed è qui che entrano in gioco la dopamina e tutte quelle conseguenti sensazioni che possono influire gravemente. "Esiste un rischio di dipendenza: non chimica, ma relazionale e comportamentale. E non è un fallimento individuale. È l'esito prevedibile di una cultura che monetizza attenzione, compagnia e perfino sollievo", ha continuato Etzi.

"Questi strumenti attivano il nostro sistema dopaminergico, ci rassicurano, ci danno risposte senza giudizio. Ma in una società già affaticata dal burnout emotivo, possono diventare una forma sofisticata di automedicazione psicotecnologica".