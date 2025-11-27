Huawei presenta il Kirin 9030 Pro: primo chip SMIC prodotto a nodo N+3, come sono le prestazioni?

Per ottenere questo risultato, SMIC ha dovuto sfruttare tecniche di multi-patterning tramite litografia DUV a 193 nm, ripetendo fino a quattro volte il processo di incisione sul wafer per ottenere geometrie sufficientemente piccole. Questa procedura, però, aumenta il rischio di problemi di allineamento , riduce le rese produttive e rallenta i tempi di lavorazione, rendendo i chip più costosi da produrre rispetto ai concorrenti internazionali che impiegano macchinari EUV.

Kirin 9030 Pro rappresenta il cuore dello Huawei Mate 80 Pro Max

Il Kirin 9030 Pro alimenta il nuovo Huawei Mate 80 Pro Max e adotta una configurazione CPU a nove core, come rivelato dal leakster Digital Chat Station:

1 core fino a 2,75 GHz

4 core fino a 2,27 GHz

4 core fino a 1,72 GHz

Il chip integra inoltre la GPU Maleoon 935. Nonostante le aspettative, i risultati preliminari su Geekbench non sono impressionanti: 1131 punti in single-core e 4277 in multi-core. Le differenze rispetto ai principali SoC concorrenti sono notevoli. Snapdragon 8 Elite Gen 5, Dimensity 9500 e A19 Pro registrano prestazioni superiori di oltre il 300% in single-core e oltre il 230% in multi-core.