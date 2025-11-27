0

Leggende Pokémon: Z-A, il titolo per Switch 2 è disponibile al suo minimo storico su Amazon con le promo del Black Friday

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di Leggende Pokémon: Z-A per Switch 2 al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   27/11/2025
Leggende Pokémon Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante in occasione delle offerte per il Black Friday: Leggende Pokémon: Z-A viene messo in sconto del 20% e viene venduto a 49,90€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box dedicato qui in basso: Leggende Pokémon: Z-A porta i giocatori nel cuore di Luminopoli, ora ancora più viva grazie alla potenza di Nintendo Switch 2, che garantisce una risoluzione superiore e un frame rate più stabile. Fin dai primi minuti di gioco, gli Allenatori potranno scegliere il proprio compagno d'avventura tra Chikorita, Tepig e Totodile, ognuno con caratteristiche uniche.

Ulteriori dettagli sul gioco

L'innovazione del titolo è il nuovo sistema di lotta in tempo reale: sia Allenatori che Pokémon possono muoversi liberamente sul campo e reagire dinamicamente agli eventi, rendendo ogni confronto più strategico e coinvolgente. I Pokémon risponderanno ai comandi con maggiore rapidità, eseguendo le mosse in modo fluido e immediato.

Pokemon Legends Za 2025 02 27 25 028

Un aspetto particolarmente atteso è il ritorno della megaevoluzione, che permetterà ai Pokémon di superare i propri limiti temporaneamente. Il gioco supporta inoltre un multiplayer fino a quattro partecipanti, sia in locale che online, consentendo di affrontare altri Allenatori in sfide cooperative o competitive. Per ulteriori approfondimenti dai un'occhiata alla nostra recensione.

