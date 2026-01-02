Leggende Pokémon Z-A svela le date della Stagione 5 delle Lotte Competitive: in palio la Sceptilite

Con l'arrivo del nuovo anno si avvicina anche l'inizio della Stagione 5 delle Lotte Competitive di Leggende Pokémon: Z-A. Il premio principale di questa tornata è la Sceptilite, la Megapietra necessaria per ottenere MegaSceptile.

La stagione prenderà il via giovedì 8 gennaio alle 07:00 italiane e si concluderà alle 02:59 del 29 gennaio. Potranno partecipare tutti i Pokémon compresi tra il numero 001 e 227 del Pokédex di Luminopoli e tra il numero 001 e 127, 131 e 132 del nuovo Pokédex introdotto con l'espansione Megadimensione, disponibile da oggi. Tutti i Pokémon saranno automaticamente portati al livello 50 e potranno essere equipaggiati con strumenti, purché non vengano assegnati oggetti duplicati.