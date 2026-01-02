Leggende Pokémon Z-A svela le date della Stagione 5 delle Lotte Competitive: in palio la Sceptilite

Con l'arrivo del nuovo anno si avvicina anche l'inizio della Stagione 5 delle Lotte Competitive di Leggende Pokémon: Z-A. Il premio principale di questa tornata è la Sceptilite, la Megapietra necessaria per ottenere MegaSceptile.
La stagione prenderà il via giovedì 8 gennaio alle 07:00 italiane e si concluderà alle 02:59 del 29 gennaio. Potranno partecipare tutti i Pokémon compresi tra il numero 001 e 227 del Pokédex di Luminopoli e tra il numero 001 e 127, 131 e 132 del nuovo Pokédex introdotto con l'espansione Megadimensione, disponibile da oggi. Tutti i Pokémon saranno automaticamente portati al livello 50 e potranno essere equipaggiati con strumenti, purché non vengano assegnati oggetti duplicati.
In palio anche tutte le Megapietre delle altre stagioni
Il premio più ambito della stagione è la Sceptilite, indispensabile per la megaevoluzione di Sceptile, forma finale di Treecko. Per ottenerla è sufficiente raggiungere il Rango S, un traguardo relativamente accessibile. La Megapietra non può essere ottenuta in altri modi. Chi non ha partecipato alle precedenti stagioni avrà inoltre la possibilità di recuperare le Megapietre già distribuite: Chesnaughtite, Delphoxite, Greninjite e Baxcaliburite. Per ottenerle sarà necessario raggiungere i ranghi compresi tra Y e V.
Di seguito tutte le ricompense previste per la Stagione 5 delle Lotte Competitive:
Rango A
- 3 Tappi d'oro
- 5 Tappi d'argento
- 3 Semi padronanza
- 1 Granpepita
Dal rango B al rango E
- 2 Tappi d'oro
- 3 Tappi d'argento
- 2 Semi padronanza
- 2 Pepite
Dal rango F al rango I
- 1 Tappo d'oro
- 2 Tappi d'argento
- 1 Seme padronanza
- 2 Pepite
Dal rango J al rango M
- 1 Tappo d'argento
- 1 Seme padronanza
- 2 Pepite
Dal rango N al rango R
- 1 Seme padronanza
- 1 Pepita
Fino al rango S
- 1 Pepita
Le Lotte Competitive sono una modalità multiplayer online in cui fino a quattro giocatori si sfidano in battaglie rapide, cercando di sconfiggere il maggior numero possibile di Pokémon avversari entro un tempo limite. Per partecipare basta avviare il gioco, aprire il menu principale con il tasto X, entrare nella sezione Comunicazione e selezionare l'opzione Lotta Competitiva.