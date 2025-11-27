Snapdragon 8 Elite Gen 6: GPU ridotta ma grandi ambizioni per il modello standard, emergono i primi leak

Le prime indiscrezioni sul futuro Snapdragon 8 Elite Gen 6 confermano che Qualcomm sta preparando due varianti del suo prossimo chipset di fascia alta: una versione standard e una Pro .

Siamo solo agli inizi delle speculazioni su Snapdragon 8 Elite Gen 6

Al di là delle differenze con il modello Pro, la strategia commerciale sembra essere l'aspetto più interessante della vicenda. Qualcomm, infatti, potrebbe posizionare il Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard in smartphone dal prezzo intorno ai 4.000 yuan (circa 565 dollari, dunque medio-gamma).

Una mossa che permetterebbe all'azienda di aggredire il segmento premium accessibile e sottrarre quote di mercato a MediaTek, soprattutto considerando che la variante Pro potrebbe superare i già elevati costi dell'attuale Snapdragon 8 Elite Gen 5, valutato intorno ai 280 dollari per unità. Tuttavia, come spesso accade in questa fase preliminare,la prudenza è d'obbligo. I dettagli sono ancora frammentari, talvolta contraddittori, e serviranno ulteriori conferme nei prossimi mesi