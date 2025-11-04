Qualcomm segue Apple: il chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 potrebbe avere anche una variante "Pro"

Qualcomm starebbe preparando due versioni del nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 6, con una variante "Pro" dotata di LPDDR6 e GPU potenziata. Scopriamo i dettagli.

Qualcomm sembra pronta a seguire le orme di Apple, differenziando la propria prossima generazione di processori di punta. Secondo un nuovo rumor, lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 arriverà infatti in due versioni distinte, con una variante "Pro" che offrirà prestazioni superiori e supporto esclusivo alla memoria LPDDR6, segnando un importante passo avanti nel settore mobile. Il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato che entrambi i modelli saranno prodotti da TSMC utilizzando il processo a 2 nanometri N2P, una versione più avanzata rispetto al nodo N2. Questa scelta consentirà a Qualcomm di migliorare l'efficienza energetica e le prestazioni complessive.

Quali saranno le differenze tra la versione liscia dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 e la versione Pro? Dal punto di vista tecnico, il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 6 adotterà la terza generazione dell'architettura Oryon, presentando una configurazione CPU 2 + 3 + 3, differente dal precedente schema 2 + 6 del Gen 5. I tre core aggiuntivi a basso consumo garantiranno una migliore efficienza energetica, mentre le prestazioni single-core e multi-core dovrebbero compiere un ulteriore salto in avanti. Snapdragon 8 Gen 5: prestazioni simili allo Snapdragon 8 Elite, ma con meno consumi? La principale differenza tra le due versioni sarà però nella gestione della memoria e nella potenza grafica: la variante "standard" dovrebbe limitarsi alla LPDDR5X e a una GPU con frequenze inferiori, mentre la versione Pro integrerà la LPDDR6 e una GPU potenziata, destinata a offrire un'esperienza di gioco e di elaborazione grafica di livello desktop.