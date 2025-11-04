Qualcomm segue Apple: il chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 potrebbe avere anche una variante "Pro"

Qualcomm sembra pronta a seguire le orme di Apple, differenziando la propria prossima generazione di processori di punta. Secondo un nuovo rumor, lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 arriverà infatti in due versioni distinte, con una variante "Pro" che offrirà prestazioni superiori e supporto esclusivo alla memoria LPDDR6, segnando un importante passo avanti nel settore mobile.
Il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato che entrambi i modelli saranno prodotti da TSMC utilizzando il processo a 2 nanometri N2P, una versione più avanzata rispetto al nodo N2. Questa scelta consentirà a Qualcomm di migliorare l'efficienza energetica e le prestazioni complessive.
Quali saranno le differenze tra la versione liscia dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 e la versione Pro?
Dal punto di vista tecnico, il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 6 adotterà la terza generazione dell'architettura Oryon, presentando una configurazione CPU 2 + 3 + 3, differente dal precedente schema 2 + 6 del Gen 5. I tre core aggiuntivi a basso consumo garantiranno una migliore efficienza energetica, mentre le prestazioni single-core e multi-core dovrebbero compiere un ulteriore salto in avanti.
La principale differenza tra le due versioni sarà però nella gestione della memoria e nella potenza grafica: la variante "standard" dovrebbe limitarsi alla LPDDR5X e a una GPU con frequenze inferiori, mentre la versione Pro integrerà la LPDDR6 e una GPU potenziata, destinata a offrire un'esperienza di gioco e di elaborazione grafica di livello desktop.
Le specifiche della variante Pro dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 sarebbero "impressionanti"
Sebbene non siano ancora disponibili dettagli ufficiali, le prime indiscrezioni parlano di specifiche impressionanti per la variante Pro, che dovrebbe posizionarsi al vertice del mercato Android nel 2026. Qualcomm, tuttavia, non ha ancora confermato queste informazioni, e i benchmark reali non sono stati diffusi.
Se le voci venissero confermate, lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 segnerebbe una nuova strategia commerciale per Qualcomm, mirata a differenziare l'offerta tra dispositivi premium e super-premium.