Dal CES 2026 in arrivo anche dei nuovi ballerini: sono i robot umanoidi di Agibot che imparano a danzare

Al CES 2026, Agibot presenta A2 e X2, robot bipedi capaci di muoversi autonomamente, interagire con le persone e replicare coreografie.

Al CES 2026 di Las Vegas, i robot umanoidi si confermano protagonisti, e tra gli stand più affollati spicca quello di Agibot, azienda cinese specializzata in robot bipedi dalle movenze naturali. L'azienda ha presentato due modelli, A2 e X2, progettati per interagire con le persone in modo fluido e sorprendentemente realistico, fino a eseguire coreografie complesse. L'A2, di dimensioni simili a un adulto, si distingue per la capacità di muoversi tra i visitatori, salutare, indicare percorsi e compiere gesti danzanti con le braccia, rendendolo ideale come assistente per l'accoglienza in fiere, musei o eventi. Il modello X2, leggermente più piccolo, combina agilità e stabilità.

Alcune caratteristiche dei robot umanoidi di Agibot Entrambi i robot possono funzionare sia sotto il controllo diretto di un operatore sia in autonomia: una volta rilevato l'ambiente tramite sensori integrati, riescono a orientarsi nello spazio, evitare ostacoli e interagire con gli utenti senza interventi costanti. Uno degli aspetti più innovativi introdotti da Agibot riguarda l'apprendimento dei movimenti. I robot possono assimilare coreografie osservando un video e riprodurle fedelmente. Questo apre nuove possibilità nel campo dell'intrattenimento, dell'educazione e della diffusione di contenuti interattivi. Agibot ha già distribuito migliaia di unità in Cina e prevede di espandere la propria presenza negli Stati Uniti entro l'anno.