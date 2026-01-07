0

Dal CES 2026 in arrivo anche dei nuovi ballerini: sono i robot umanoidi di Agibot che imparano a danzare

Al CES 2026, Agibot presenta A2 e X2, robot bipedi capaci di muoversi autonomamente, interagire con le persone e replicare coreografie.

Al CES 2026 di Las Vegas, i robot umanoidi si confermano protagonisti, e tra gli stand più affollati spicca quello di Agibot, azienda cinese specializzata in robot bipedi dalle movenze naturali. L'azienda ha presentato due modelli, A2 e X2, progettati per interagire con le persone in modo fluido e sorprendentemente realistico, fino a eseguire coreografie complesse.

L'A2, di dimensioni simili a un adulto, si distingue per la capacità di muoversi tra i visitatori, salutare, indicare percorsi e compiere gesti danzanti con le braccia, rendendolo ideale come assistente per l'accoglienza in fiere, musei o eventi. Il modello X2, leggermente più piccolo, combina agilità e stabilità.

Entrambi i robot possono funzionare sia sotto il controllo diretto di un operatore sia in autonomia: una volta rilevato l'ambiente tramite sensori integrati, riescono a orientarsi nello spazio, evitare ostacoli e interagire con gli utenti senza interventi costanti. Uno degli aspetti più innovativi introdotti da Agibot riguarda l'apprendimento dei movimenti.

I robot possono assimilare coreografie osservando un video e riprodurle fedelmente. Questo apre nuove possibilità nel campo dell'intrattenimento, dell'educazione e della diffusione di contenuti interattivi. Agibot ha già distribuito migliaia di unità in Cina e prevede di espandere la propria presenza negli Stati Uniti entro l'anno.

Non sono stati ancora comunicati prezzi o date precise per il mercato statunitense, ma l'attenzione generata al CES lascia intendere che questi robot bipedi potrebbero presto diventare una presenza diffusa in contesti pubblici, educativi e ludici. Tra accoglienza, guida ai visitatori e performance danzanti, A2 e X2 rappresentano un passo avanti significativo nella robotica umanoide, combinando tecnologia, interattività e apprendimento autonomo in un formato accessibile e versatile.

Di poche settimane fa sono i video che riprendevano dei ballerini robot estremamente agili e capaci di andare a tempo sul palco del concerto di Wang Leehom in Cina; considerando questa notizia, pensate che il futuro dello spettacolo veda una presenza sempre più massiccia di robot umanoidi? Fatecelo sapere nei commenti.

#Tecnologia
