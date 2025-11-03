Robot umanoidi: verso la diffusione di massa entro 30 anni, "serve accettazione culturale"

I robot umanoidi stanno rapidamente passando dalla fantascienza alla realtà quotidiana. Sempre più avanzati grazie ai progressi dell'intelligenza artificiale e dei sensori di nuova generazione, questi automi stanno iniziando a entrare nelle case, negli ospedali e nei contesti industriali.
Secondo Luca Dozio, direttore del nuovo Osservatorio Innovative Robotics del Politecnico di Milano, la diffusione su larga scala potrebbe avvenire entro 20-30 anni, ma per ora il mercato rimane di nicchia. Dozio, tuttavia, sottolinea che oggi "manca ancora una killer application", ovvero un caso d'uso capace di rendere i robot umanoidi indispensabili nella vita di tutti i giorni.
Neo ed altri esempi di robot umanoidi
Un esempio concreto è Neo, il robot domestico che debutterà negli Stati Uniti nel 2026 a un prezzo simile a quello di una piccola utilitaria. Pensato per aiutare nelle faccende quotidiane, rappresenta il passo più vicino verso la robotica di consumo. Il settore è in forte crescita. Bank of America stima che nel 2025 verranno venduti 18.000 robot umanoidi, pari al 2,5% dei robot installati globalmente, mentre Goldman Sachs prevede un mercato da 38 miliardi di dollari entro il 2035.
Tra i protagonisti della rivoluzione robotica figurano Boston Dynamics, con il suo Atlas sempre più agile grazie all'IA; Figure AI, con il robot F.03 in grado di apprendere dai gesti umani; e i ricercatori della John Hopkins University, che hanno fatto eseguire a un robot un intervento chirurgico senza assistenza umana.