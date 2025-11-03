Robot umanoidi: verso la diffusione di massa entro 30 anni, "serve accettazione culturale"

I robot umanoidi stanno rapidamente passando dalla fantascienza alla realtà quotidiana. Sempre più avanzati grazie ai progressi dell'intelligenza artificiale e dei sensori di nuova generazione, questi automi stanno iniziando a entrare nelle case, negli ospedali e nei contesti industriali .

Tra i protagonisti della rivoluzione robotica figurano Boston Dynamics, con il suo Atlas sempre più agile grazie all'IA ; Figure AI, con il robot F.03 in grado di apprendere dai gesti umani; e i ricercatori della John Hopkins University , che hanno fatto eseguire a un robot un intervento chirurgico senza assistenza umana.

Un esempio concreto è Neo , il robot domestico che debutterà negli Stati Uniti nel 2026 a un prezzo simile a quello di una piccola utilitaria. Pensato per aiutare nelle faccende quotidiane, rappresenta il passo più vicino verso la robotica di consumo. Il settore è in forte crescita. Bank of America stima che nel 2025 verranno venduti 18.000 robot umanoidi , pari al 2,5% dei robot installati globalmente , mentre Goldman Sachs prevede un mercato da 38 miliardi di dollari entro il 2035 .

In Asia i robot umanoidi si sono integrati con la ragnatela sociale

In Asia, i primi esempi di integrazione sociale sono già realtà: robot della Unitree consegnano la spesa agli anziani e intrattengono i bambini nei quartieri di alcune città cinesi. Secondo Dozio, i principali campi applicativi futuri includeranno assistenza personale e medica, educazione, sicurezza, difesa e intrattenimento, anche per rispondere al calo demografico e alla scarsità di manodopera.

Neo, robot di 1X

Restano però barriere importanti: tecnologiche (autonomia, velocità, efficienza), economiche (costi elevati), culturali e di privacy. L'AI Act europeo disciplinerà il loro uso, ma il vero ostacolo sarà l'accettazione sociale: robot troppo simili agli umani potrebbero provocare disagio e rifiuto.