La versione Nintendo Switch 2 di Warframe ha un periodo di uscita, “gira benissimo”

Chi sperava in un'uscita entro fine anno dovrà attendere ancora un po', ma gli sviluppatori hanno spiegato di essersi presi il tempo necessario per lavorare alla conversione "in modo appropriato", tutelando al contempo "la sanità mentale del team". Non c'è ancora una data precisa, ma l'obiettivo è pubblicarlo "il prima possibile" nel nuovo anno , lasciando intendere un possibile debutto già nei primi mesi del 2026.

Durante una recente diretta, il team di Digital Extremes ha condiviso aggiornamenti sulla versione Nintendo Switch 2 di Warframe , annunciando che il lancio è previsto nel corso del 2026 .

Delle prime sequenze di gameplay della modalità portatile

A dimostrazione che comunque i lavori sono a buon punto, durante la stessa diretta sono state mostrate delle sequenze di gameplay (dal minuto 20:34 del video sottostante) con il gioco in modalità portatile e DLSS attivo.

Quanto si vede effettivamente sembra convincente, considerando che si tratta di una versione non ancora rifinita del tutto, e anche gli sviluppatori si sono lasciati andare in un "è fantastico, gira benissimo. Funziona così bene".

Warframe è uno sparatutto cooperativo in terza persona ambientato in un universo sci-fi. I giocatori controllano guerrieri biomeccanici chiamati Tenno, impegnati in missioni PvE contro fazioni aliene e nemici mutanti. Il gioco è noto per il suo sistema di movimento fluido, le abilità personalizzabili e l'approccio free-to-play con aggiornamenti costanti che mantengono vivo l'interesse della community da anni.