Realme 14 Pro+ a queste cifre è un vero best buy: batteria infinita e display premium ad un ottimo prezzo

Oggi è possibile risparmiare sull'acquisto del Realme 14 Pro+: uno smartphone che dispone di una batteria da 6.000mAh e uno schermo con una risoluzione di 2800 x 1272 pixel.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   03/11/2025
Realme 14 Pro+

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di applicare un coupon sconto sul Realme 14 Pro+ andando a risparmiare 20€ con il codice MULTIPLAY20 (o, in alternativa, ITCD20) per un costo totale e finale d'acquisto di 263,11€. Puoi sfruttare l'offerta e acquistarlo direttamente tramite questo link.

Dotato di un ampio display da 6,83 pollici con risoluzione 2800 x 1272 pixel, offre un'esperienza visiva immersiva, ideale per gaming, streaming e le attività quotidiane. Sotto la scocca, la presenza del modulo 5G garantisce una connessione ultrarapida e una navigazione web fluida e stabile.

Ulteriori dettagli tecnici

Il comparto fotografico è uno dei suoi punti di forza: la fotocamera principale da 50 megapixel consente di catturare immagini nitide e ricche di dettagli, con una risoluzione fino a 8165 x 6124 pixel, oltre a registrare video in 4K (3840x2160 pixel).

Realme 14 Pro+
Realme 14 Pro+

Nonostante le dimensioni generose, il Realme 14 Pro Plus sorprende per il suo spessore di soli 8 mm, che lo rende elegante e maneggevole. Il peso contenuto di 194 grammi contribuisce a un'eccellente ergonomia, mentre la batteria da 6.000 mAh assicura un'autonomia di lunga durata, perfetta per affrontare le giornate più stressanti senza la preoccupazione di dover ricaricarlo necessariamente.

