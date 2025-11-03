Realme 14 Pro+ a queste cifre è un vero best buy: batteria infinita e display premium ad un ottimo prezzo

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di applicare un coupon sconto sul Realme 14 Pro+ andando a risparmiare 20€ con il codice MULTIPLAY20 (o, in alternativa, ITCD20) per un costo totale e finale d'acquisto di 263,11€. Puoi sfruttare l'offerta e acquistarlo direttamente tramite questo link.
Dotato di un ampio display da 6,83 pollici con risoluzione 2800 x 1272 pixel, offre un'esperienza visiva immersiva, ideale per gaming, streaming e le attività quotidiane. Sotto la scocca, la presenza del modulo 5G garantisce una connessione ultrarapida e una navigazione web fluida e stabile.
Ulteriori dettagli tecnici
Il comparto fotografico è uno dei suoi punti di forza: la fotocamera principale da 50 megapixel consente di catturare immagini nitide e ricche di dettagli, con una risoluzione fino a 8165 x 6124 pixel, oltre a registrare video in 4K (3840x2160 pixel).
Nonostante le dimensioni generose, il Realme 14 Pro Plus sorprende per il suo spessore di soli 8 mm, che lo rende elegante e maneggevole. Il peso contenuto di 194 grammi contribuisce a un'eccellente ergonomia, mentre la batteria da 6.000 mAh assicura un'autonomia di lunga durata, perfetta per affrontare le giornate più stressanti senza la preoccupazione di dover ricaricarlo necessariamente.