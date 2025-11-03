WhatsApp porta i temi delle chat anche su Mac: personalizzazione completa per gli utenti Apple

WhatsApp continua ad ampliare le possibilità di personalizzazione introducendo i temi delle chat anche sulla versione per Mac , dopo averli resi disponibili su iOS e sull'app Business . Con questa novità, l'esperienza di personalizzazione dell'interfaccia raggiunge finalmente tutto l'ecosistema Apple, offrendo agli utenti un ambiente coerente tra mobile e desktop.

Un'altra caratteristica molto apprezzata è la personalizzazione per singola chat , utile per distinguere conversazioni personali da quelle lavorative. In questo modo, ogni chat può avere un proprio tema, semplificando l'organizzazione e aggiungendo un tocco di stile e funzionalità.

I temi di WhatsApp su Mac non sono sincronizzati con iPhone

Va sottolineato che i temi delle chat non sono sincronizzati con le impostazioni dell'iPhone, consentendo quindi di utilizzare configurazioni diverse sui vari dispositivi. Un utente può, ad esempio, scegliere un tema scuro su Mac per ridurre l'affaticamento visivo e uno più luminoso su iPhone per una migliore visibilità all'aperto.

WhatsApp: introduzione dei temi su Mac | Fonte: WABetaInfo

L'introduzione dei temi su Mac non è solo estetica ma anche pratica: permette di migliorare la concentrazione, ridurre l'affaticamento visivo durante lunghe sessioni di lavoro e rendere l'interfaccia più gradevole. Inoltre, per chi utilizza WhatsApp in ambito professionale, la personalizzazione visiva delle chat può rappresentare un modo efficace per organizzare i contatti e le conversazioni. La funzione è attualmente in rilascio graduale.