WhatsApp porta i temi delle chat anche su Mac: personalizzazione completa per gli utenti Apple

WhatsApp continua ad ampliare le possibilità di personalizzazione introducendo i temi delle chat anche sulla versione per Mac, dopo averli resi disponibili su iOS e sull'app Business. Con questa novità, l'esperienza di personalizzazione dell'interfaccia raggiunge finalmente tutto l'ecosistema Apple, offrendo agli utenti un ambiente coerente tra mobile e desktop.
La nuova funzione, accessibile dal menu Impostazioni > Chat, consente di scegliere un tema predefinito per tutte le conversazioni o di applicare un aspetto diverso per ogni singola chat. Gli utenti possono optare per uno dei 22 temi predefiniti, ciascuno progettato con combinazioni armoniche di colori tra sfondo e bolle dei messaggi.
Oltre ai temi, WhatsApp introduce anche 38 colori personalizzabili per la chat su Mac
Oltre ai temi preimpostati, WhatsApp offre 38 colori personalizzabili che permettono di modificare manualmente i toni delle conversazioni. È possibile regolare anche la luminosità dello sfondo, creando così un ambiente su misura per il proprio gusto o per le condizioni di luce del momento.
Un'altra caratteristica molto apprezzata è la personalizzazione per singola chat, utile per distinguere conversazioni personali da quelle lavorative. In questo modo, ogni chat può avere un proprio tema, semplificando l'organizzazione e aggiungendo un tocco di stile e funzionalità.
I temi di WhatsApp su Mac non sono sincronizzati con iPhone
Va sottolineato che i temi delle chat non sono sincronizzati con le impostazioni dell'iPhone, consentendo quindi di utilizzare configurazioni diverse sui vari dispositivi. Un utente può, ad esempio, scegliere un tema scuro su Mac per ridurre l'affaticamento visivo e uno più luminoso su iPhone per una migliore visibilità all'aperto.
L'introduzione dei temi su Mac non è solo estetica ma anche pratica: permette di migliorare la concentrazione, ridurre l'affaticamento visivo durante lunghe sessioni di lavoro e rendere l'interfaccia più gradevole. Inoltre, per chi utilizza WhatsApp in ambito professionale, la personalizzazione visiva delle chat può rappresentare un modo efficace per organizzare i contatti e le conversazioni. La funzione è attualmente in rilascio graduale.