Battlefield 6 aggiunge una modalità Casual per chi vuole giocare e ottenere ricompense con meno stress

DICE ha bloccato il tutto, ma comprendendo la necessità dei giocatori ha realizzato una modalità ufficiale che viene incontro a quegli utenti che vogliono giocare e ottenere ricompense senza troppo stress .

Battlefield 6 è un gioco intenso, soprattutto se si desidera completare ogni sfida e ottenere ogni ricompensa online: non a caso, alcuni giocatori avevano creato dei livelli in Battlefield Portal pensati per velocizzare l'avanzamento.

La nuova modalità di Battlefield 6

Tramite i social, l'account ufficiale Battlefield Comms ha presentato la modalità "Casual Breakthrough", che mescola giocatori umani e bot per un'esperienza più leggera e ricompense complete.

DICE spiega: "Comprendiamo che a volte si desideri giocare a Battlefield senza l'intensità di una lobby PvP classica. Per creare un modo più rilassato di giocare, pur continuando a guadagnare progressi e completando sfide, stiamo introducendo Casual Breakthrough e questa nuova modalità è ora disponibile nel menu principale nella scheda Multigiocatore."

Il funzionamento è semplice: 16 giocatori reali e 32 bot giocano nella stessa partita e le ricompense in termini di punti esperienza rimangono invariate, tranne che per le azioni eseguite dai bot. Le mappe inizialmente disponibili sono Siege of Cairo e Empire State. Non saranno invece presenti Dogtag, Accolades e aggiornamenti alle statistiche della Carriera.

Il team chiede ai giocatori di dare un feedback sulla nuova modalità così che possa fare degli aggiustamenti in futuro. Diteci, cosa ne pensate? Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Battlefield 6.