Battlefield 6 e Redsec ricevono un pacchetto di contenuti da 20€, ma è gratis su PS Plus

Se state giocando a Battlefield Redsec su PlayStation, sappiate che avete modo di ottenere un pacchetto di contenuti aggiuntivi senza pagare un singolo centesimo in più: il valore è di 19,99€.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/10/2025
Un gruppo di soldati che si paracaduta sopra un campo di battaglia in Battlefield
I rumor avevano anticipato un po' tutti i dettagli, ma perlomeno ora abbiamo la conferma ufficiale: Battlefield Redsec è il battle royale dello sparatutto di DICE ed Electronic Arts.

Ciò che non sapevamo e che abbiamo rapidamente scoperto è che l'editore ha reso disponibile un bundle di contenuti chiamato "Pacchetto Operazioni canaglia - Battlefield 6 e REDSEC". Su computer costa 19,99€ ma su PlayStation è esclusiva degli abbonati PS Plus, senza costi aggiuntivi.

I dettagli del Pacchetto Operazioni canaglia - Battlefield 6 e REDSEC

Ecco l'elenco dei bonus inclusi in questo pacchetto speciale esclusivo su PlayStation per gli abbonati a PS Plus (tutti i livelli):

  • Skin soldato PAX "In incognito" per Assalto
  • Mostrina soldato "Nessun limite"
  • Sfondo scheda utente "Obiettivo individuato"
  • Portafortuna arma "In cuffia"
  • Piastrina "Pioggia di piombo"
  • Decalcomania veicolo "Tattiche aggressive"
  • Skin veicolo "Incursione notturna" per UH-79
  • Adesivo arma "Veterano"
  • Paracadute "Lamina"
  • Pacchetto arma "Regno artico" per L110
  • Pacchetto arma "Morte precoce" per P18
I dettagli sui contenuti del pacchetto di Battlefield
Si tratta di un classico mix di extra per uno sparatutto, con skin, decalcomanie e alcuni extra per le armi. Ovviamente non è nulla di fondamentale per poter giocare efficacemente a Battlefield 6, ma è un ottimo extra per i fan dello sparatutto su PlayStation, visto che non richiede spese aggiuntive. Lo potete trovare a questo indirizzo.

La Stagione 1 di Battlefield 6 comincia oggi e include molte novità La Stagione 1 di Battlefield 6 comincia oggi e include molte novità

Vi segnaliamo infine che, a dispetto del successo del titolo di DICE, Call of Duty è ancora più giocato di Battlefield 6 su console, in USA.

