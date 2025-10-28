Battlefield 6 e Redsec ricevono un pacchetto di contenuti da 20€, ma è gratis su PS Plus

I rumor avevano anticipato un po' tutti i dettagli, ma perlomeno ora abbiamo la conferma ufficiale: Battlefield Redsec è il battle royale dello sparatutto di DICE ed Electronic Arts.
Ciò che non sapevamo e che abbiamo rapidamente scoperto è che l'editore ha reso disponibile un bundle di contenuti chiamato "Pacchetto Operazioni canaglia - Battlefield 6 e REDSEC". Su computer costa 19,99€ ma su PlayStation è esclusiva degli abbonati PS Plus, senza costi aggiuntivi.
I dettagli del Pacchetto Operazioni canaglia - Battlefield 6 e REDSEC
Ecco l'elenco dei bonus inclusi in questo pacchetto speciale esclusivo su PlayStation per gli abbonati a PS Plus (tutti i livelli):
- Skin soldato PAX "In incognito" per Assalto
- Mostrina soldato "Nessun limite"
- Sfondo scheda utente "Obiettivo individuato"
- Portafortuna arma "In cuffia"
- Piastrina "Pioggia di piombo"
- Decalcomania veicolo "Tattiche aggressive"
- Skin veicolo "Incursione notturna" per UH-79
- Adesivo arma "Veterano"
- Paracadute "Lamina"
- Pacchetto arma "Regno artico" per L110
- Pacchetto arma "Morte precoce" per P18
Si tratta di un classico mix di extra per uno sparatutto, con skin, decalcomanie e alcuni extra per le armi. Ovviamente non è nulla di fondamentale per poter giocare efficacemente a Battlefield 6, ma è un ottimo extra per i fan dello sparatutto su PlayStation, visto che non richiede spese aggiuntive. Lo potete trovare a questo indirizzo.
Vi segnaliamo infine che, a dispetto del successo del titolo di DICE, Call of Duty è ancora più giocato di Battlefield 6 su console, in USA.