Magic: The Gathering e Avatar: The Last Airbender insieme per un set spettacolare

Magic: The Gathering e Avatar: The Last Airbender saranno protagonisti di una speciale collaborazione, che porterà al lancio di un set spettacolare che sarà disponibile dal 21 novembre ed è stato presentato durante un panel dal team creativo di Universes Beyond.

L'obiettivo, hanno spiegato i designer, era stato quello di unire la profondità narrativa dell'universo di Avatar: The Last Airbender con le meccaniche tipiche di Magic: The Gathering, mantenendo intatta l'autenticità e il rispetto per il materiale originale.

"Avatar è una serie che vive dei suoi personaggi e dei loro viaggi interiori," ha spiegato il principal narrative game designer Dylan DeVene. "Abbiamo voluto rendere giustizia a questa crescita mostrando come Aang, Katara, Sokka, Toph e Zuko evolvano, proprio come accade nei tre libri della serie."

Ogni personaggio è rappresentato da carte che riflettono le loro abilità e la maturazione personale, non solo nei poteri ma anche nella simbologia dei colori di mana. Aang, ad esempio, inizia come maestro dell'aria e termina come vero Avatar, padrone di tutti e quattro gli elementi.

Anche i comprimari e i mentori, da Katara a Iroh, svolgono un ruolo chiave, mentre i villain come Azula e Zhao vivono archi narrativi di ascesa e caduta coerenti con la loro rappresentazione nella serie.

Il set non dimentica nemmeno gli aspetti più fantasiosi del mondo di Avatar: le iconiche creature ibride, come i badgermoles o i dragonfly swarms, diventano carte che arricchiscono il bestiario e il worldbuilding.