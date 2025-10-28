Dopo 13 anni, Routine ha finalmente una data di uscita: sarà su Game Pass al lancio

Routine è tornato a farsi vedere con un nuovo trailer nel corso dell'evento di presentazione ID@Xbox di oggi, con finalmente una data di uscita annunciata: sarà disponibile dal 4 dicembre e arriverà anche direttamente al day one su Game Pass.

Sviluppato da Lunar Software e pubblicato da Raw Fury, si tratta di un progetto veramente di lungo corso, considerando che venne annunciato nel 2012 per la prima volta, subendo poi una genesi estremamente complessa e rischiando più volte di venire cancellato.

Alla fine, evidentemente il progetto è arrivato a termine e, dopo essersi mostrato anche in un trailer con periodo di uscita l'estate scorsa, si è fatto vedere anche oggi con tanto di data di uscita.