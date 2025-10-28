Dopo 13 anni, Routine ha finalmente una data di uscita: sarà su Game Pass al lancio

Routine è tornato a farsi vedere con un nuovo trailer nel corso dell'evento di presentazione ID@Xbox di oggi, con finalmente una data di uscita annunciata: sarà disponibile dal 4 dicembre e arriverà anche direttamente al day one su Game Pass.
Sviluppato da Lunar Software e pubblicato da Raw Fury, si tratta di un progetto veramente di lungo corso, considerando che venne annunciato nel 2012 per la prima volta, subendo poi una genesi estremamente complessa e rischiando più volte di venire cancellato.
Alla fine, evidentemente il progetto è arrivato a termine e, dopo essersi mostrato anche in un trailer con periodo di uscita l'estate scorsa, si è fatto vedere anche oggi con tanto di data di uscita.
Un inquietante horror fantascientifico
Si tratta di un horror fantascientifico molto interessante, che ci trasporta su una base lunare abbandonata in qualità di tecnici specializzati, con la missione di riparare quello che sembra essere un semplice guasto alla rete di sicurezza.
Come si conviene, quando arriviamo ci rendiamo conto che c'è qualcosa di ben peggio ad attenderci: la base sembra totalmente deserta e qualcosa dev'essere andato decisamente storto in quel luogo che ora appare così inospitale.
Qualcosa di inquietante si cela nelle tenebre ed è nostro scopo scoprire cosa sia successo a quella che un tempo era una fiorente attrazione turistica, cercando anche di sopravvivere a un ambiente diventato improvvisamente ostile e minaccioso.
Routine è una particolare esperienza horror in prima persona che mischia elementi di azione e avventura incentrata sull'esplorazione, che propone scontri ma anche puzzle da risolvere, grazie soprattutto all'utilizzo del particolare Cosmonaut Assistance Tool (C.A.T.), uno strumento polifunzionale con cui interagire in vari modi.