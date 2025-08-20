Routine torna a mostrarsi in trailer e conferma il periodo di uscita dopo anni: sarà su Game Pass al lancio

Sembra proprio che Routine sia ormai giunto alla fine del suo lunghissimo sviluppo: il gioco di Lunar Software e Raw Fury è tornato a mostrarsi in un nuovo trailer in occasione della Gamescom 2025 confermando il periodo di uscita previsto per il 2025 e la presenza su Game Pass al lancio.
Il gioco venne annunciato addirittura nel lontano 2012 e da lì ha subito una lunga serie di posticipi, attraversando una genesi estremamente complessa che è durata oltre un decennio ma dovrebbe infine concludersi proprio quest'anno, considerando l'uscita annunciata per la fine del 2025 sebbene ancora senza una data precisa.
Routine è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer nelle ore precedenti all'avvio della Gamescom 2025, confermando la volontà di arrivare entro la fine di quest'anno e anche il lancio diretto all'interno del catalogo di Game Pass, come era stato già annunciato alla Summer Game Fest del 2022.
Un horror particolarmente inquietante
Si tratta di un horror fantascientifico molto interessante, che ci trasporta su una base lunare abbandonata in qualità di tecnici specializzati, con la missione di riparare quello che sembra essere un semplice guasto alla rete di sicurezza.
Manco a dirlo, quando arriviamo ci rendiamo conto che c'è qualcosa di ben peggio ad attenderci: la base sembra totalmente deserta e qualcosa dev'essere andato decisamente storto in quel luogo che ora appare così inospitale.
Qualcosa di inquietante si cela nelle tenebre ed è nostro scopo scoprire cosa sia successo a quella che un tempo era una fiorente attrazione turistica, cercando anche di sopravvivere a un ambiente diventato improvvisamente ostile e minaccioso.
Routine è una particolare esperienza horror in prima persona che mischia elementi di azione e avventura incentrata sull'esplorazione, che propone scontri ma anche puzzle da risolvere, grazie soprattutto all'utilizzo del particolare Cosmonaut Assistance Tool (C.A.T.), uno strumento polifunzionale con cui interagire in vari modi.
Molto particolare è anche l'estetica di Routine, ispirata alla fantascienza degli anni 80 ma con influssi decisamente moderni, cosa che crea un'atmosfera davvero unica.