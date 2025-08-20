Routine torna a mostrarsi in trailer e conferma il periodo di uscita dopo anni: sarà su Game Pass al lancio

Sembra proprio che Routine sia ormai giunto alla fine del suo lunghissimo sviluppo: il gioco di Lunar Software e Raw Fury è tornato a mostrarsi in un nuovo trailer in occasione della Gamescom 2025 confermando il periodo di uscita previsto per il 2025 e la presenza su Game Pass al lancio.

Il gioco venne annunciato addirittura nel lontano 2012 e da lì ha subito una lunga serie di posticipi, attraversando una genesi estremamente complessa che è durata oltre un decennio ma dovrebbe infine concludersi proprio quest'anno, considerando l'uscita annunciata per la fine del 2025 sebbene ancora senza una data precisa.

Routine è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer nelle ore precedenti all'avvio della Gamescom 2025, confermando la volontà di arrivare entro la fine di quest'anno e anche il lancio diretto all'interno del catalogo di Game Pass, come era stato già annunciato alla Summer Game Fest del 2022.