ASUS svela nuovi prodotti tra dock esterni per GPU, sedie gaming, controller e accessori in collaborazione con Hatsune Miku

Per celebrare 30 anni di innovazione, ASUS ha annunciato una serie di prodotti interessanti, da nuovi monitor OLED ad accessori come controller per PC e una linea di componenti in collaborazione con Hatsune Miku. L'evento "Unlock the ROG Lab", con tutti i prodotti esposti, si svolge dal 19 al 20 agosto in occasione della Gamescom 2025. Vediamo quindi alcune delle principali novità.

ROG XG Station 3 Si tratta di un dock esterno per schede video ROG XG Station 3 (Thunderbolt 5). Questo prodotto è una soluzione plug-ang-play che trasforma qualsiasi laptop abilitato per Thunderbolt 5 in una postazione avanzata di gioco o rendering. Questo dock offre tre porte USB Type-C con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps e presenta un design BTF con connettore nascosto. Inoltre, la larghezza di banda di 80 Gbps consente di passare alla potenza di calcolo della GPU esterna (sono incluse le recenti NVIDIA GeForce RTX 50 Series).

Controller ROG Raikiri II Questo controller Xbox Wireless, se utilizzato su PC, con il polling rate pari a 1.000 Hz garantisce una latenza ultra-bassa, grazie anche alla tecnologia ROG SpeedNova Wireless. Troviamo inoltre una tecnologia anti-drift, trigger a doppia modalità e trigger a sensore TMR a corsa completa, insieme a quattro pulsanti posteriori completamente programmabili ed ergonomici e pulsanti a microinterruttore. Il controller è compatibile con PC, Xbox Series X/S e ROG Xbox Ally. Infine, è inclusa una custodia da viaggio protettiva. Controller ROG Raikiri II Inoltre, ASUS ha svelato anche il router ROG Strix GS-BE7200 con tecnologia WiFi 7 dual-band Multi-Link Operation (MLO) e 4K-QAM. Il router ASUS

Sedia ROG Courser ASUS ha annunciato anche una sedia da gaming premium con sistema di reclinazione sincronizzata dinamica per il massimo comfort, oltre al supporto lombare regolabile grazie a un cuscinetto posteriore in poliuretano termoplastico (TPU) pressato a freddo, braccioli 4D girevoli a 360° e un poggiatesta magnetico rimovibile. ASUS celebra 30 anni di innovazione con la ROG Matrix GeForce RTX 5090 in edizione limitata