ASUS svela nuovi prodotti tra dock esterni per GPU, sedie gaming, controller e accessori in collaborazione con Hatsune Miku

Per celebrare 30 anni di innovazione, ASUS ha annunciato una serie di prodotti interessanti, da nuovi monitor OLED ad accessori come controller per PC e una linea di componenti in collaborazione con Hatsune Miku. L'evento "Unlock the ROG Lab", con tutti i prodotti esposti, si svolge dal 19 al 20 agosto in occasione della Gamescom 2025. Vediamo quindi alcune delle principali novità.
ROG XG Station 3
Si tratta di un dock esterno per schede video ROG XG Station 3 (Thunderbolt 5). Questo prodotto è una soluzione plug-ang-play che trasforma qualsiasi laptop abilitato per Thunderbolt 5 in una postazione avanzata di gioco o rendering. Questo dock offre tre porte USB Type-C con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps e presenta un design BTF con connettore nascosto. Inoltre, la larghezza di banda di 80 Gbps consente di passare alla potenza di calcolo della GPU esterna (sono incluse le recenti NVIDIA GeForce RTX 50 Series).
Controller ROG Raikiri II
Questo controller Xbox Wireless, se utilizzato su PC, con il polling rate pari a 1.000 Hz garantisce una latenza ultra-bassa, grazie anche alla tecnologia ROG SpeedNova Wireless. Troviamo inoltre una tecnologia anti-drift, trigger a doppia modalità e trigger a sensore TMR a corsa completa, insieme a quattro pulsanti posteriori completamente programmabili ed ergonomici e pulsanti a microinterruttore. Il controller è compatibile con PC, Xbox Series X/S e ROG Xbox Ally. Infine, è inclusa una custodia da viaggio protettiva.
Inoltre, ASUS ha svelato anche il router ROG Strix GS-BE7200 con tecnologia WiFi 7 dual-band Multi-Link Operation (MLO) e 4K-QAM.
Sedia ROG Courser
ASUS ha annunciato anche una sedia da gaming premium con sistema di reclinazione sincronizzata dinamica per il massimo comfort, oltre al supporto lombare regolabile grazie a un cuscinetto posteriore in poliuretano termoplastico (TPU) pressato a freddo, braccioli 4D girevoli a 360° e un poggiatesta magnetico rimovibile.
ROG x Hatsune Miku Edition
Intanto, la collaborazione con la pop star virtuale Hatsune Miku continua. ASUS ha infatti annunciato una serie di periferiche e componenti rigorosamente a tema, come la scheda madre ROG Strix X870E-H Gaming WiFi7 con tecnologia M.2 Q-Release su tutti gli slot M.2 e AI Cache Boost, il dissipatore AIO ROG Ryuo IV 360 ARGB con display AMOLED curvo da 6,67 pollici e una pompa ad alte prestazioni, e la GPU ROG Astral GeForce RTX 5080 OC. Quest'ultima offre anche un sistema di raffreddamento migliorato, grazie al suo design a quattro ventole ed una camera di vapore ottimizzata.
Troviamo inoltre il case ROG Strix Helios II con ventole da 140 mm preinstallate e un filtro strutturato 3D, oltre a una illustrazione a figura intera di Miku. ASUS ha svelato anche l'alimentatore ROG Thor 1200W Platinum III con accenti magenta e prestazioni energetiche certificate 80 PLUS Platinum, insieme al monitor ROG Strix XG27ACMEG-G. A tal proposito, qui sotto potete dare un'occhiata più approfondita ai nuovi monitor annunciati da ASUS.
Tra le altre novità troviamo anche l'SSD ROG Strix Arion, due t-shirt ROG esclusive, e un case A23 dallo stile pulito e moderno, con connettori nascosti come i modelli compatibili con lo standard ASUS BTF.
Infine, sono state annunciate le periferiche TUF Gaming, tra cui: cuffie TUF Gaming H1 Gen II, tastiera K3 Gen II, mouse Mini Wireless e tappetino per mouse P1.