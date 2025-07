Routine è vivo: il promettente horror è ancora in sviluppo, ma Mick Gordon ha lasciato il progetto

Tuttavia, i dubbi sono piuttosto leciti, a questo punto: la prima presentazione di Routine da parte di Lunar Software risale addirittura al 2012 , con lancio che inizialmente era previsto per l'anno successivo.

La questione è stata confermata anche dal publisher Raw Fury, che in un messaggio social ha rilanciato il post pubblicato dal team su Steam in cui viene confermato lo stato di salute del promettente horror ad ambientazione fantascientifica che è tornato a mostrarsi in occasione della Summer Game Fest del 2022, ottenendo peraltro ottime impressioni.

Forse non tutti sanno che Routine è in sviluppo da una quantità di tempo veramente impressionante, tanto da far temere, periodicamente, della consistenza del progetto, ma anche in questo caso gli sviluppatori hanno voluto confermare che il gioco è ancora vivo e in sviluppo attivo presso il team Lunar Software, sebbene abbia perso un pezzo importante con l' abbandono di Mick Gordon .

Forse siamo vicini alla parte finale dello sviluppo

Qualche anno dopo, l'horror ad ambientazione spaziale aveva ricevuto un nuovo periodo di uscita, ma anche in questo caso la previsione non è stata rispettata, con un nuovo periodo di silenzio radio che si è esteso per anni.

Routine è tornato poi a mostrarsi nel 2022 con il trailer alla Summer Game Fest, annunciato peraltro come in arrivo direttamente al lancio su Game Pass, ma anche questa apparizione non è stata seguita da ulteriori informazioni e aggiornamenti, almeno fino alle ore scorse.

Il nuovo messaggio pubblicato su Steam ci dice dunque che Routine è ancora vivo, ma è chiaro che il progetto ha incontrato alcune difficoltà durante lo sviluppo. "In breve, Routine è ancora in fase di sviluppo attivo e stiamo iniziando ad avvicinarci al traguardo del gioco", hanno riferito gli sviluppatori.

"Abbiamo imparato molto dalle esperienze passate e una di queste è che non ci impegniamo a fissare una data di uscita prima di essere assolutamente sicuri di poterla rispettare. Tuttavia, siamo fiduciosi di poter condividere presto ulteriori notizie su questo fronte".

Purtroppo, viene anche confermata l'uscita di scena di Mick Gordon, la firma di spicco che era stata chiamata a lavorare sulla componente audio del progetto, e che tuttavia ha dato il suo contributo per alcuni anni. Come spiegato dagli sviluppatori, Gordon ha lasciato Routine nel 2024, dunque ha sicuramente fatto in tempo a contribuire allo sviluppo componendo musiche ed elementi audio.

"Mick ha lavorato con noi per molti anni su Routine. Tuttavia, nel luglio 2024 ha preso la difficile decisione di abbandonare il progetto a causa di sovrapposizioni tra impegni diversi. Durante il periodo trascorso con noi, Mick ha creato molte risorse audio eccezionali che saranno presenti nel gioco finale e ha fornito una preziosa direzione audio per Routine. Questi contributi saranno ora implementati da un nuovo designer audio e da un nuovo team."

A questo punto, attendiamo ulteriori informazioni su Routine nel prossimo periodo.