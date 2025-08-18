S.T.A.L.K.E.R. 2: Hearth of Chornobyl si aggiorna con la patch 1.5.3, aggiustando NPC e altro

Uno degli update maggiori l'abbiamo visto arrivare a fine giugno con la versione 1.5, che ha introdotto l'A-Life su ampia scala , andando a risolvere uno dei principali problemi riscontrati al lancio nel gioco, ovvero una certa carenza nell' intelligenza artificiale che rappresenta invece una caratteristica storica della serie.

Il tutto rientra nell'ampio percorso di aggiornamenti che lo sparatutto in prima persona con elementi da gioco di ruolo sta attraversando ormai da molti mesi, visto che dal lancio a oggi la sua evoluzione è stata continuativa, grazie al grosso lavoro di supporto effettuato dal team ucraino.

GSC Game World ha pubblicato in queste ore la nuova patch 1.5.3 per S.T.A.L.K.E.R. 2: Hearth of Chornobyl , un aggiornamento che mira a migliorare diversi aspetti del gioco ma si concentra, in particolare, sugli NPC , ovvero i personaggi non giocanti che abitano il mondo del gioco.

Le novità introdotte dalla nuova patch

Il percorso di miglioramento del mondo di gioco è proseguito anche con la versione 1.5.1 e fa un altro passo avanti oggi con la patch 1.5.3, che porta con sé numerosi miglioramenti legati proprio alla gestione e al comportamento di creature personaggi non giocanti.

Non si tratta esclusivamente di intelligenza artificiale, ma l'update di oggi migliora comunque l'immersione nella Zona andando ad evolvere numerosi aspetti riguardanti i personaggi non giocanti.

Come riferito nelle note della patch, questi sono alcuni dei punti principali del nuovo aggiornamento:

Risolto un problema che causava il teletrasporto dei mutanti durante un attacco

Aggiustato un problema che causava la comparsa di NPC in aria

Sistemato un problema che causava la comparsa di gruppi numerosi e troppo frequenti di bloodsucker

Risolto un problema che causava la chiusura permanente della porta dell'hub di Skadovsk

Risolto un problema che causava la comparsa di alcuni NPC A-Life nelle aree delle missioni

Sistemato un problema che causava la comparsa di alcuni NPC nel campo di radiazioni dello Slag Heap

Oltre a questi, sono stati effettuati alcuni altri aggiustamenti come uno riguardante la mancata sincronizzazione dei sottotitoli del filmato introduttivo, alcuni errori nei titoli di coda, sistemanti i punti di interazione che potevano mancare per alcuni oggetti e lo spawn casuale di alcuni NPC, oltre all'aggiustamento di alcuni crash.